Календарь матчей сборной Украины по футболу: когда и с кем сыграет в 2025 году
- Сборная Украины по футболу в 2025 году проведет еще восемь матчей, включая товарищеский турнир в Канаде и отборочные игры на чемпионат мира-2026.
- Матчи включают встречи против Канады, Новой Зеландии, Франции, Азербайджана и Исландии.
Сборная Украины по футболу весной 2025 года не смогла пробиться в элиту Лиги наций. Она уступила Бельгии в раунде плей-офф, поэтому следующий розыгрыш проведет в дивизионе B.
Впереди "сине-желтых" ожидает восемь поединков в течение лета и осени. 24 Канал напоминает, когда и с кем сыграют подопечные Сергея Реброва до конца года.
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Когда будет играть сборная Украины в 2025 году
Сборная Украины в июне примет участие в товарищеском турнире в Канаде. Там она сыграет два поединка, первый из которых будет против хозяев Canadian Shield.
С сентября и до ноября "сине-желтые" будут играть в отборе на чемпионат мира-2026. Закрывать программу года наша национальная команда будет условно домашним матчем против Исландии.
Календарь матчей сборной Украины
- 7 июня, 22:30. Канада – Украина
- 11 июня, 00:00. Украина – Новая Зеландия
- 5 сентября, 21.45. Украина – Франция
- 9 сентября, 19.00. Азербайджан – Украина
- 10 октября, 21.45. Исландия – Украина
- 13 октября, 21.45. Украина – Азербайджан
- 13 ноября, 21.45. Франция – Украина
- 16 ноября, 19.00. Украина – Исландия
Напомним, что ЧМ-2026 будут принимать США, Канада и Мексика. В турнире примет участие 48 команд и туда впервые в истории накануне пробилась сборная Узбекистана.