Сборная Украины сыграет против Исландии в рамках отбора на чемпионат мира-2026 года. Матч состоится в Рейкьявике, сообщает 24 канал со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.
Когда состоится матч Исландия – Украина?
В первых двух матчах отбора на ЧМ-2026 сборная Украины сыграла против Франции (поражение 0:2) и Азербайджана (ничья 1:1). В третьем поединке подопечные Сергея Реброва встретятся с Исландией.
Матч Исландия – Украина состоится 10 октября 2025 года. Начало игры между "викингами" и "сине-желтыми" в 21:45 по киевскому времени.
Что известно об отборе на ЧМ-2026?
Сборная Украины занимает третью строчку после двух матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года. В активе национальной команды во главе с Сергеем Ребровым – 1 пункт.
Главный тренер Сергей Ребров обнародовал заявку команды на октябрьские матчи сборной Украины.
Сборная Украины после матча с Исландией во второй раз сыграет против Азербайджана в отборе на ЧМ-2026 – 13 октября.