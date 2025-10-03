Укр Рус
3 октября, 17:00
Когда следующий матч сборной Украины: дата и кто соперник

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Сборная Украины совсем скоро сыграет третий матч в квалификации на чемпионат мира 2026 года.
  • Перед этим подопечные Сергея Реброва встречались с Францией и Азербайджаном.

Сборная Украины в ближайшее время продолжит выступления в квалификации на чемпионат мира 2026 года. Следующий матч нашей национальной команды состоится в октябре 2025 года.

Сборная Украины сыграет против Исландии в рамках отбора на чемпионат мира-2026 года. Матч состоится в Рейкьявике, сообщает 24 канал со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

Когда состоится матч Исландия – Украина?

В первых двух матчах отбора на ЧМ-2026 сборная Украины сыграла против Франции (поражение 0:2) и Азербайджана (ничья 1:1). В третьем поединке подопечные Сергея Реброва встретятся с Исландией.

Матч Исландия – Украина состоится 10 октября 2025 года. Начало игры между "викингами" и "сине-желтыми" в 21:45 по киевскому времени.

Что известно об отборе на ЧМ-2026?

  • Сборная Украины занимает третью строчку после двух матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года. В активе национальной команды во главе с Сергеем Ребровым – 1 пункт.

  • Главный тренер Сергей Ребров обнародовал заявку команды на октябрьские матчи сборной Украины.

  • Сборная Украины после матча с Исландией во второй раз сыграет против Азербайджана в отборе на ЧМ-2026 – 13 октября.