Укр Рус
Sport News 24 Футбол Коли наступний матч збірної України: дата і хто суперник
3 жовтня, 17:00
2

Коли наступний матч збірної України: дата і хто суперник

Єгор Торяник
Основні тези
  • Збірна України зовсім скоро зіграє третій матч у кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року.
  • Перед цим підопічні Сергія Реброва зустрічалися з Францією та Азербайджаном.

Збірна України найближчим часом продовжить виступи у кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. Наступний матч нашої національної команди відбудеться у жовтні 2025 року.

Збірна України зіграє проти Ісландії в рамках відбору на чемпіонат світу-2026 року. Матч відбудеться у Рейк'явіку, повідомляє 24 канал із посиланням на Українську асоціацію футболу.

Читайте також Збірна України може залишитися без тренера: все про ймовірне звільнення Реброва

Коли відбудеться матч Ісландія – Україна?

У перших двох матчах відбору на ЧС-2026 збірна України зіграла проти Франції (поразка 0:2) та Азербайджану (нічия 1:1). У третьому поєдинку підопічні Сергія Реброва зустрінуться з Ісландією.

Матч Ісландія – Україна відбудеться 10 жовтня 2025 року. Початок гри між "вікінгами" та "синьо-жовтими" о 21:45 за київським часом.

Що відомо про відбір на ЧС-2026?

  • Збірна України посідає третю сходинку після двох матчів кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. В активі національної команди на чолі з Сергієм Ребровим – 1 пункт.

  • Головний тренер Сергій Ребров оприлюднив заявку команди на жовтневі матчі збірної України.

  • Збірна України після матчу з Ісландією вдруге зіграє проти Азербайджана у відборі на ЧС-2026 – 13 жовтня.