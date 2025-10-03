Коли наступний матч збірної України: дата і хто суперник
- Збірна України зовсім скоро зіграє третій матч у кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року.
- Перед цим підопічні Сергія Реброва зустрічалися з Францією та Азербайджаном.
Збірна України найближчим часом продовжить виступи у кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. Наступний матч нашої національної команди відбудеться у жовтні 2025 року.
Збірна України зіграє проти Ісландії в рамках відбору на чемпіонат світу-2026 року. Матч відбудеться у Рейк'явіку, повідомляє 24 канал із посиланням на Українську асоціацію футболу.
Коли відбудеться матч Ісландія – Україна?
У перших двох матчах відбору на ЧС-2026 збірна України зіграла проти Франції (поразка 0:2) та Азербайджану (нічия 1:1). У третьому поєдинку підопічні Сергія Реброва зустрінуться з Ісландією.
Матч Ісландія – Україна відбудеться 10 жовтня 2025 року. Початок гри між "вікінгами" та "синьо-жовтими" о 21:45 за київським часом.
Що відомо про відбір на ЧС-2026?
Збірна України посідає третю сходинку після двох матчів кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. В активі національної команди на чолі з Сергієм Ребровим – 1 пункт.
Головний тренер Сергій Ребров оприлюднив заявку команди на жовтневі матчі збірної України.
Збірна України після матчу з Ісландією вдруге зіграє проти Азербайджана у відборі на ЧС-2026 – 13 жовтня.