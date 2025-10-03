Збірна України найближчим часом продовжить виступи у кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. Наступний матч нашої національної команди відбудеться у жовтні 2025 року.

Збірна України зіграє проти Ісландії в рамках відбору на чемпіонат світу-2026 року. Матч відбудеться у Рейк'явіку, повідомляє 24 канал із посиланням на Українську асоціацію футболу.

Коли відбудеться матч Ісландія – Україна?

У перших двох матчах відбору на ЧС-2026 збірна України зіграла проти Франції (поразка 0:2) та Азербайджану (нічия 1:1). У третьому поєдинку підопічні Сергія Реброва зустрінуться з Ісландією.

Матч Ісландія – Україна відбудеться 10 жовтня 2025 року. Початок гри між "вікінгами" та "синьо-жовтими" о 21:45 за київським часом.

Що відомо про відбір на ЧС-2026?