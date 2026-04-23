Кто станет тренером сборной Украины по футболу: все слухи и кандидаты

После проваленного отбора на чемпионат мира сборная Украины по футболу осталась без наставника. До июньских товарищеских матчей УАФ должна определиться, кто возьмет на себя руководство главной командой.

Новый коуч проверит свои силы осенью в Лиге наций, после чего перед ним встанет задача вывести команду на Евро-2028. 24 Канал собрал все, что нужно знать о важном моменте в истории национальной сборной.

Почему был уволен Сергей Ребров?

Коуч, работавший в сборной с 2023 года, не смог впервые в истории вывести "сине-желтых" на Мундиаль через сито плей-офф. Украина без шансов проиграла Швеции уже в полуфинале.

За время работы Реброва активно критиковали болельщики из-за отсутствия у команды характера и яркого игрового почерка. Украина часто проваливала первые таймы, владела мячом без реального продвижения к воротам соперника, допускала детские ошибки в защите и не демонстрировала настроенность на борьбу.

Сергей Ребров не смог достойно выступить на Евро-2024, не поднял команду в дивизион А в Лиге Наций и не прервал 20-летнее ожидание фанами возвращения сборной на чемпионат мира.

Кто кандидаты на должность главного тренера сборной?

В СМИ фигурировали немало имен, среди которых как признанные украинские специалисты, так и зарубежные специалисты, которые уже имели связи с украинским футболом:

Мирон Маркевич

Александр Шовковский

Руслан Ротань

Дмитрий Михайленко

Паулу Фонсека

Игорь Йовичевич

Андреа Мальдера

Что известно о назначении нового тренера сборной Украины?