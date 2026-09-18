Уже на следующей неделе в Будапеште сборная Украины начнет выступления в сезоне Лиги наций 2026/27. В эксклюзивном интервью 24 Каналу известный тренер Олег Федорчук рассказал, где у команды Мальдеры слабое место.
Какая позиция является проблемной для сборной Украины
Эксперт отметил, что "сине-желтые" уже долгое время испытывают кадровый дефицит на одном из "крыльев".
У сборной уже несколько лет существует проблема с правым флангом обороны. Это проблема номер один, два и три. Поэтому на эту позицию были вызваны Драмбаев и Крупский. Можно вспомнить не слишком удачное выступление Александра Романчука в товарищеском матче против Польши (2:0). Считаю, что новички заслуживают вызова,
– сказал Федорчук.
Отметим, что Андреа Мальдера вызвал в сборную Украины 30 игроков. Среди них нашлось место представителю ЛНЗ Александру Драмбаеву и игроку ФК Харьков Илье Крупскому. Оба получили дебютное приглашение в ряды национальной команды.
Что известно о выступлении Украины в Лиге наций
Свой путь Украина начнет 25 сентября в 21:45 по киевскому времени, когда стартует выездной матч против Венгрии.
Календарь матчей Украины:
- 25 сентября, 21:45 – Венгрия – Украина;
- 28 сентября, 19:00 – Грузия – Украина;
- 2 октября, 21:45 – Украина – Северная Ирландия;
- 5 октября, 21:45 – Украина – Венгрия.
Уже после объявления первоначального состава главному тренеру сборной пришлось произвести две замены.