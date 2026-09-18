Уже на следующей неделе в Будапеште сборная Украины начнет выступления в сезоне Лиги наций 2026/27. В эксклюзивном интервью 24 Каналу известный тренер Олег Федорчук рассказал, где у команды Мальдеры слабое место.

Какая позиция является проблемной для сборной Украины

Эксперт отметил, что "сине-желтые" уже долгое время испытывают кадровый дефицит на одном из "крыльев".

У сборной уже несколько лет существует проблема с правым флангом обороны. Это проблема номер один, два и три. Поэтому на эту позицию были вызваны Драмбаев и Крупский. Можно вспомнить не слишком удачное выступление Александра Романчука в товарищеском матче против Польши (2:0). Считаю, что новички заслуживают вызова,

– сказал Федорчук.

Отметим, что Андреа Мальдера вызвал в сборную Украины 30 игроков. Среди них нашлось место представителю ЛНЗ Александру Драмбаеву и игроку ФК Харьков Илье Крупскому. Оба получили дебютное приглашение в ряды национальной команды.

Что известно о выступлении Украины в Лиге наций

Свой путь Украина начнет 25 сентября в 21:45 по киевскому времени, когда стартует выездной матч против Венгрии.

Календарь матчей Украины:

25 сентября, 21:45 – Венгрия – Украина;

28 сентября, 19:00 – Грузия – Украина;

2 октября, 21:45 – Украина – Северная Ирландия;

5 октября, 21:45 – Украина – Венгрия.

Уже после объявления первоначального состава главному тренеру сборной пришлось произвести две замены.