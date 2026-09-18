Уже наступного тижня у Будапешті збірна України розпочне виступи у сезоні Ліги націй 2026/27. В ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу відомий тренер Олег Федорчук розповів, де у команди Мальдери слабке місце.

Яка позиція є проблемною для збірної України

Експерт зазначив, що "синьо-жовті" тривалий час відчувають кадровий дефіцит на одному з "крил".

У збірної уже кілька років є проблема з правим флангом оборони. Це проблема номер один, два і три. Тому викликали Драмбаєва та Крупського на цю позицію. Можна пригадати не надто вдалий виступ Олександра Романчука у товариському поєдинку проти Польщі (2:0). Вважаю, що новачки заслуговують на виклик,

– сказав Федорчук.

Зазначимо, що Андреа Мальдера викликав до збірної України 30 виконавців. Серед них знайшлось місце представнику ЛНЗ Олександру Драмбаєву та гравцю ФК Харкова Іллі Крупському. Обидва отримали дебютне запрошення до лав національної команди.

Що відомо про виступ України у Лізі націй

Свій шлях Україна розпочне 25 вересня о 21:45 за київським часом, коли стартує виїзний матч проти Угорщини.

Календар матчів України:

25 вересня, 21:45 – Угорщина – Україна;

28 вересня, 19:00 – Грузія – Україна;

2 жовтня, 21:45 – Україна – Північна Ірландія;

5 жовтня, 21:45 – Україна – Угорщина.

Уже після оголошення початкової заявки головному тренеру збірної довелось здійснити дві заміни.