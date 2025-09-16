Наставник сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко не смог собрать сильнейший состав на юношеский чемпионат мира. Соревнования пройдут в сентябре-октябре в Чили.

Сборная Украины U-20 готовится к выступлениям на юношеском чемпионате мира-2025. Накануне турнира наставник команды Дмитрий Михайленко определился со списком игроков, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Кого вызвал Дмитрий Михайленко?

В заявку "сине-желтых" попал 21 футболист. Почти половина из них являются легионерами (9 игроков). Интересно, что в список попали сыновья известных экс-футболистов Андрея Шевченко и Олега Гусева.

Кристиан Шевченко является полузащитником Уотфорда, тогда как Алексей Гусев выступает за Кудривку. Также в заявке нашлось место для вратаря Жироны Владислава Крапивцова и хавбека дортмундской Боруссии Даниила Кревсуна.

ВРАТАРИ:

Владислав Крапивцов (Жирона)

Маркиян Бакус (ЛНЗ)

Святослав Ванивский (Сталь Жешув)

ЗАЩИТНИКИ:

Алексей Гусев (Кудривка)

Вячеслав Кисель (Понферрадина)

Максим Деркач (Тукумс 2000)

Кирилл Дигтярь (Металлист)

Максим Мельниченко (Полесье)

Максим Киричок (Карпаты)

Даниэль Вернаттус (Металлист)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:

Богдан Будко (АЗ)

Максим Панченко (Металлист 1925)

Ярослав Караман (Полесье)

Виталий Катрич (Ингулец)

Даниил Кревсун (Боруссия Д)

Даниил Ващенко (Александрия)

Геннадий Синчук (Монреаль)

Артур Шах (Карпаты)

Кристиан Шевченко (Уотфорд)

НАПАДЧИКИ:

Матвей Пономаренко (Динамо)

Александр Пищур (Дьор)

Кто не поехал на чемпионат мира?

К сожалению, Дмитрию Михайленко не удалось собрать оптимальный состав на турнир. Как сообщил журналист Виктор Вацко, ряд клубов не отпустили украинских футболистов на Мундиаль.

Среди таких команд были Нюрнберг и Эмполи, которые не захотели прощаться с Артемом Степановым и Богданом Поповым. Последний в этом сезоне зажигает в составе Эмполи. Кроме того, заблокировали вызов своих игроков и украинские клубы.

По информации источника, Динамо отказалось отпускать Тараса Михавко, Заря – Романа Саленко и Андрея Маткевича, а Карпаты – Назара Домчака. Отметим, что чемпионат мира U-20 будет проходить не в международные даты ФИФА.

Поэтому клубы имеют право заблокировать участие своих игроков на юношеском Мундиале. Накануне турнира, 22 сентября, сборная Украины сыграет товарищеский матч против Австралии.

Формат чемпионата мира U-20

Мундиаль продлится с 27 сентября по 19 октября на четырех стадионах в Чили. Участниками ЧМ стали 24 сборные со всего мира, которые разбиты на шесть групп по 4 команды. Украина попала в квартет В, где нашими соперниками станут Южная Корея, Парагвай и Панама.

Календарь сборной Украины U-20:

27 сентября . Южная Корея – Украина

. Южная Корея – Украина 30 сентября . Панама – Украина

. Панама – Украина 3 октября. Украина – Парагвай

Первые два матча нашей команды пройдут в Вальпараисо, третий – в столице Сантьяго. Из каждой группы в плей-офф попадет по две лучшие команды, а также четыре команды среди тех, кто заняли третьи места в квартетах.

История выступлений Украины на чемпионате мира U-20: