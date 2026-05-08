Президент World Athletics отреагировал на действия МОК – вернут ли белорусов в легкую атлетику

Белорусских спортсменов не восстановят в полноценном статусе на международных легкоатлетических аренах. Рекомендации МОК от 7 мая на ситуацию в этом виде спорта не повлияют.

Как сообщило британское издание The Times, организация World Athletics отказалась выполнять рекомендации Международного олимпийского комитета. Там оставят в силе свои ограничения.

К теме МОК вернул Беларусь в большой спорт: со страны сняты санкции

Что сказали в World Athletics?

Президент организации Себастьян Коу отметил, что санкции в отношении россиян и белорусов были приняты в 2022 году и они могут быть сняты только тогда, когда изменится ситуация.

Наш совет четко определил, что только при наличии реального прогресса в мирных переговорах он сможет начать пересмотр своих решений. Мы все надеемся, что это произойдет скоро, но до тех пор совет остается единственным в поддержке решения, принятого в марте 2022 года и повторно подтвержденного в 2023 и 2025 годах,

– отметил Коу для The Times.

Заметим, что после начала полномасштабного вторжения в Украину представители России и Беларуси практически не допускаются к международным стартам на легкоатлетических стадионах.

Что предшествовало решению World Athletics?

В четверг, 7 мая, Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям вернуть на соревновательные площадки представителей Беларуси, по россиянам – решение осталось неизменным.

В комментарии для 24 Канала глава Минмолодежьспорта Матвей Бедный раскритиковал такое решение чиновников МОК. Он назвал его абсурдным. По словам украинского представителя, невозможно разделять санкции на "политические" и "спортивные".

На днях о необходимости сдерживания агрессоров заявили в хоккее на льду. Вице-президент федерации IIHF Петер Бржиза отметил, что в сезоне 2026/27 послаблений для стран-агрессоров не планируется. Об этом он рассказал сайту Суспільне Спорт.

Какие решения принимают другие международные федерации?