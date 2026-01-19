В битве за трофей сошлись сборные Марокко и Сенегала. Основное время игры шло к нулевой ничьей, однако в компенсированное ко второму тайму время на авансцену вышел судья, сообщает 24 Канал.
Судья испортил финал?
Рефери из ДР Конго Жан-Жак Ндала добавил восемь минут к основному времени. На третьей из них Сенегал забил после подачи углового. Этот гол де-факто бы приносил им победу, но арбитр отменил мяч.
Причиной стал небольшой толчок Хакими от Абдулае Сека. При этом Жан-Жак даже не посмотрел VAR. А уже через несколько минут Ндала снова стал на сторону Марокко в спорном моменте.
Ндиайе прихватил в своей площадке игрока Марокко Браима Диаса и тот упал на газон. Судья пересмотрел эпизод на VAR и указал на отметку. И это стало последней каплей для Сенегала.
Игроки массово возмущались решением Ндали, а тренер "Львов Теранги" Папе Тиау решил увести подопечных с поля. В конце концов после паузы сенегальские игроки ушли в раздевалку.
Но на поле остался капитан команды Садио Мане. Экс-игрок Ливерпуля не стал слушаться тренера и призвал партнеров по команде вернуться и доиграть матч.
Что сделал Браим Диас: фейл или фейр-плей?
Только на 15-й компенсированной минуте все футболисты вернулись на поле. И, как оказалось, не зря. Браим Диас подошел к отметке и неуклюже выполнил удар в стиле "паненки".
Кипер Сенегала Эдуар Менди без проблем забрал мяч в руки. Что интересно, известный итальянский журналист Танкреди Палмери считает, что Диас целенаправленно не реализовал пенальти, чтобы судьбу матча не решал скандальный момент.
Футболисты Сенегала даже не праздновали в ту секунду, когда Менди взял удар Браима Диаса. Почему? Я убежден, что он допустил промах намеренно,
– написал Палмери.
В конце концов матч перешел в экстратайм, где Сенегал добился своего. На 94-й минуте фактические гости встречи убежали в контратаку и Пап Гуйе эффектным ударом от перекладины забил победный гол.
Что означает победа Сенегала?
- Команда Папе Тиау стала лучшей командой Африки. Для Сенегала это лишь второй трофей в истории.
- Впервые "Львы Теранги" выиграли КАН в 2021 году, когда одолели Египет в серии пенальти. Также Сенегал дважды проигрывал в финале (2002, 2019).
- Марокко же было главным фаворитом турнира, ведь он проходил именно на его территории. Однако подопечные Валида Реграги не смогли принести стране второй Кубок Африки.
- Единственный раз марокканцы торжествовали на КАН аж в 1976 году. Еще однажды (в 2004-м) "Львы Атласа удовлетворились лишь выходом в финал.
- Рекордсменом по количеству трофеев на КАН является сборная Египта (7). Следующий Кубок Африки пройдет в августе 2027 года в Кении, Уганде и Танзании.