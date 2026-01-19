В битві за трофей зійшлись збірні Марокко та Сенегалу. Основний час гри йшов до нульової нічиєї, проте у компенсований до другого тайму час на авансцену вийшов суддя, повідомляє 24 Канал.

До теми Визначено найкращого гравця Кубка Африки: він повторив історичний рекорд континенту

Суддя зіпсував фінал?

Рефері з ДР Конго Жан-Жак Ндала додав вісім хвилин до основного часу. На третій з них Сенегал забив після подачі кутового. Цей гол де-факто би приносив їм перемогу, але арбітр скасував м'яч.

Як арбітр скасував гол Сенегалу: дивитися відео

Причиною став невеличкий поштовх Хакімі від Абдулає Сека. При цьому Жан-Жак навіть не подивився VAR. А вже за кілька хвилин Ндала знову став на бік Марокко в суперечливому моменті.

Ндіає прихопив у своєму майданчику гравця Марокко Браїма Діаса і той впав на газон. Суддя передивився епізод на VAR та вказав на позначку. І це стало останньою краплею для Сенегалу.

За що суддя дав пенальті Марокко: дивитися відео

Гравці масово обурювались рішенням Ндали, а тренер "Левів Теранги" Папе Тіау вирішив увести підопічних з поля. Зрештою після паузи сенегальські гравці пішли у роздягальню.

Але на полі залишився капітан команди Садіо Мане. Ексгравець Ліверпуля не став слухатись тренера та закликав партнерів по команді повернутися та дограти матч.

Що зробив Браїм Діас: фейл чи фейр-плей?

Лише на 15-й компенсованій хвилині всі футболісти повернулись на поле. І, як виявилось, не дарма. Браїм Діас підійшов до позначки та незграбно виконав удар у стилі "паненки".

Кіпер Сенегалу Едуар Менді без проблем забрав м'яч до рук. Що цікаво, відомий італійський журналіст Танкреді Палмері вважає, що Діас цілеспрямовано не реалізував пенальті, щоб долю матчу не вирішував скандальний момент.

Футболісти Сенегалу навіть не святкували в ту секунду, коли Менді взяв удар Браїма Діаса. Чому? Я переконаний, що він припустився промаху навмисно,

– написав Палмері.

Відео промаху Браїма Діаса з пенальті: дивитися відео

Зрештою матч перейшов в екстратайми, де Сенегал досяг свого. На 94-й хвилині фактичні гості зустрічі втекли у контратаку і Пап Гує ефектним ударом від поперечки забив переможний гол.

Огляд матчу Сенегал – Марокко: дивитися відео

Що означає перемога Сенегалу?