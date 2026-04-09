"Гірники" залишились єдиним представником України в єврокубках. Команда Арди Турана зійдеться із нідерландським АЗ в битві за півфінал, повідомляє 24 Канал.

Як Шахтар грає у поточному євросезоні?

Шахтар починав євросезон у Лізі Європи, проте ще у кваліфікації вилетів від Панатінаїкоса по пенальті. Після цього "гірники" опинилися в Лізі конференцій, де мали значно слабших суперників.

Спочатку донеччани пройшли швейцарський Серветт у кваліфікації. А в основній стадії підопічні Турана змогли скористатися вдалим жеребом та виграти 4 з шести матчів.

Набір суперників і справді був несильним – Легія, Абердін, Рієка, Шемрок Роверс, Брейдаблік та Хамрун Спартанс. Тим не менш, Шахтар посів шосте місце в загальній таблиці та напряму вийшов в 1/8 фіналу.

Там же у донеччан несподівано виникли проблеми з польським Лехом. Після перемоги 3:1 у Познані здавалось, що українська команда без проблем пройде далі.

Проте у другій зустрічі "гірники" пропустили двічі вже до перерви та були на межі вильоту. Лише автогол з боку Леха дозволив Шахтарю програти 1:2, але пройти далі.

Нині ж нідерландський АЗ виглядає найбільш складним суперником в цьому євросезоні. Алкмаарці посідають шосте місце в чемпіонаті та ще мають нагоду поборотися за путівку в Лігу чемпіонів.

Крім того, команда вийшла у фінал Кубка Нідерландів. Проте в Лізі конференцій були свої осічки у АЗ. Клуб примудрився програти у кваліфікації Ільвес (3:4), а на основній стадії "червоно-білі" розгромно поступались АЕКу з Ларнаки (0:4).