Сенегал объявил бойкот, а звезда Реала стал посмешищем: как судья опозорил финал Кубка Африки

В Марокко подошел к завершению новый розыгрыш Кубка африканских наций. Финальный матч турнира запомнился громким скандалом.

В битве за трофей сошлись сборные Марокко и Сенегала. Основное время игры шло к нулевой ничьей, однако в компенсированное ко второму тайму время на авансцену вышел судья, сообщает 24 Канал.

Судья испортил финал?

Рефери из ДР Конго Жан-Жак Ндала добавил восемь минут к основному времени. На третьей из них Сенегал забил после подачи углового. Этот гол де-факто бы приносил им победу, но арбитр отменил мяч.

Причиной стал небольшой толчок Хакими от Абдулае Сека. При этом Жан-Жак даже не посмотрел VAR. А уже через несколько минут Ндала снова стал на сторону Марокко в спорном моменте.

Ндиайе прихватил в своей площадке игрока Марокко Браима Диаса и тот упал на газон. Судья пересмотрел эпизод на VAR и указал на отметку. И это стало последней каплей для Сенегала.

Игроки массово возмущались решением Ндали, а тренер "Львов Теранги" Папе Тиау решил увести подопечных с поля. В конце концов после паузы сенегальские игроки ушли в раздевалку.

Но на поле остался капитан команды Садио Мане. Экс-игрок Ливерпуля не стал слушаться тренера и призвал партнеров по команде вернуться и доиграть матч.

Что сделал Браим Диас: фейл или фейр-плей?

Только на 15-й компенсированной минуте все футболисты вернулись на поле. И, как оказалось, не зря. Браим Диас подошел к отметке и неуклюже выполнил удар в стиле "паненки".

Кипер Сенегала Эдуар Менди без проблем забрал мяч в руки. Что интересно, известный итальянский журналист Танкреди Палмери считает, что Диас целенаправленно не реализовал пенальти, чтобы судьбу матча не решал скандальный момент.

Футболисты Сенегала даже не праздновали в ту секунду, когда Менди взял удар Браима Диаса. Почему? Я убежден, что он допустил промах намеренно,

– написал Палмери.

В конце концов матч перешел в экстратайм, где Сенегал добился своего. На 94-й минуте фактические гости встречи убежали в контратаку и Пап Гуйе эффектным ударом от перекладины забил победный гол.

