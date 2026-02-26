Спортивные предатели Украины: кто уехал, сменил гражданство и потерял государственные стипендии
- Яна Клочкова потеряла государственную стипендию после смены гражданства, а Дмитрий Иванисеня получил российское гражданство, оставшись в российском клубе.
- Анатолий Тимощук лишен тренерской лицензии и государственных наград, а Илья Ковтун получил спортивное гражданство Хорватии.
Украина имеет много спортсменов, которые своими достижениями и гражданской позицией достойно представляют государство на международной арене. Однако есть и те, кто выбрал другое гражданство, сменив украинский паспорт на российский, чем вызвал разочарование общества и столкнулся с последствиями в виде санкций.
К сожалению, не все спортсмены поддержали Украину в трудное время. Подробнее о спортсменах, которые выехали из Украины, и их решениях расскажет 24 Канал.
Кто променял Украину на Россию?
- Сергей Бубка
Прямо Бубка не перешел на сторону России, однако его позиция относительно войны и других важных вопросов остается неоднозначной.
Также он все еще имеет звание Героя Украины.
Во время полномасштабной войны его действия подверглись критике, и в декабре 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский лишил его государственной стипендии.
Гераскевич призвал Верховную Раду лишить Бубку звания Героя Украины из-за сотрудничества с врагом.
В 2023 году журналисты Bihus.Info расследовали бизнес Бубки. Оказалось, что его компании получают подряды от российских структур на оккупированных территориях и поставляют им топливо. Бизнес олимпийского чемпиона до сих пор работает в оккупированном Донецке.
Сергей Бубка/ Фото GettyImages
- Яна Клочкова
Есть предположение, что сейчас она находится во временно оккупированном Крыму, однако официального подтверждения этой информации нет, пишет Общественное Крым.
С 2009 года пловчиха получала государственную стипендию, однако 17 декабря 2025 года Владимир Зеленский подписал указ о прекращении таких выплат для ряда украинских спортсменов, среди которых была и Яна Клочкова.
После начала полномасштабной агрессии России против Украины Яна Клочкова полностью исчезла из медийного пространства и не высказала никакой позиции относительно войны.
Яна Клочкова/ Фото GettyImages
София Лискун
Уроженка Луганска сменила гражданство на российское, что вызвало возмущение украинского спортивного сообщества.
Президент Владимир Зеленский издал указ о лишении Лыскун государственной стипендии.
Федерация Украины по прыжкам в воду применила санкции против Лыскун и исключила ее из состава сборной.
София Лыскун/ Фото Федерация прыжков в воду Украины
Дмитрий Иванисеня
Воспитанник донецкого Шахтера, которому не удалось закрепиться в основе донецкого клуба. Самый успешный период его карьеры в Украине связан с луганской Зарей, где он демонстрировал стабильную игру и получил вызов в национальную сборную.
В ноябре 2019 года он дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче против Эстонии (1:0), который остался его единственным выступлением в "сине-желтой" форме.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Иванисеня не разорвал контракт с российским клубом и в 2024 году получил российский паспорт, что позволило ему считаться не легионером и упростило переход в клуб Урал.
Виталий Виценец
Бывший игрок донецкого Шахтера в 2022 году присоединился к тренерскому штабу тульского Арсенала.
Ранее он работал тренером юношеской команды Кривбасс U-19, но был уволен из-за отсутствия проукраинской позиции во время российского вторжения в Украину, сообщил Кривбасс.
До этого Виценец неоднократно посещал оккупированный Донецк, не считая такие поездки противоправными.
Виталий Виценец/ Фото ФК Шахтер
Александр Роспутько
В октябре 2023 года после выездного матча Шахтера U-19 против Антверпена в Бельгии Роспутько уехал в неизвестном направлении. Впоследствии он переехал в Россию, и украинский клуб разорвал с ним контракт.
Бывший полузащитник Шахтера Александр Роспутько получил российское гражданство и присоединился к составу российского клуба Чайка, сообщает Transfermarkt.
Александр Роспутько/ Фото ФК Шахтер
Анатолий Тимощук
После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Анатолий Тимощук продолжил работу в Зените, избегая комментариев относительно преступных действий российских властей.
11 марта УАФ лишила его тренерской лицензии, государственных наград и футбольных титулов, а 30 марта Луцкий городской совет отменил звание "Почетный гражданин города".
С 6 января 2023 года он также официально находится в санкционном списке Украины по приказу президента Владимира Зеленского.
Кто получил гражданство другой страны?
Илья Ковтун
Ранее Ковтун выступал за сборную Украины на международной арене, получая многочисленные медали для своей страны.
В частности, он стал серебряным призером в спортивной гимнастике на Олимпийских играх 2024 года в Париже в составе "сине-желтой" команды.
Илья Ковтун/ Фото из инстаграма спортсмена
Бывший гимнаст сборной Украины получил спортивное гражданство Хорватии. Об этом сообщает сайт Международной федерации спортивной гимнастики.