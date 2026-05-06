"Это был супердуэт": Кривцов назвал специалистов, которые должны тренировать сборную Украины
- Сергей Кривцов считает, что дуэт Мальдеры и Тассотти был успешным и может снова улучшить игру сборной Украины.
- По мнению Кривцова, тренерский штаб должен состоять наполовину из молодых украинских тренеров, способных внести современные подходы.
Обсуждение относительно нового главного тренера сборной Украины продолжается. Это стало актуальным после того, как Сергей Ребров был уволен с должности из-за серии неудачных результатов команды, в частности поражения в матчах и невыход на чемпионат мира.
Бывший игрок сборной Украины Сергей Кривцов также присоединился к дискуссии о возможном новом наставнике. В интервью для 24 Канала он поделился своими мыслями и рассказал подробнее о Мальдере, который является одним из кандидатов на должность главного тренера сборной.
Смотрите также Кто станет тренером сборной Украины по футболу: все слухи и кандидаты
Кого Кривцов считает лучшим кандидатом для сборной?
Футболист вспомнил успешный опыт работы итальянских специалистов в прошлом и выразил надежду на возвращение результативного футбола.
По словам Кривцова, дуэт Мальдеры и Тассотти в свое время существенно повлиял на качество игры украинской сборной, особенно в оборонительной фазе.
Не знаю, будет ли входить в этот штаб Мауро Тассотти, но и он тоже очень много дал именно в оборонительной игре для тогдашней нашей сборной. Это был супердуэт Мальдера – Тассотти,
– отметил экс-игрок.
Главным фактором успеха станет правильный подбор ассистентов, которые будут разделять видение главного тренера.
Надеюсь, что Мальдера сделает правильный выбор для своего штаба и возьмет тех людей-единомышленников, которые поведут наших ребят вперед. Надеюсь, будут результаты и мы будем кайфовать от игры сборной,
– сказал Кривцов.
Кто должен быть в тренерском штабе Малдеры?
По мнению Кривцова, хотя иностранный опыт важен, половину команды должны составлять украинцы. В Украине есть немало талантливой молодежи, которая способна внести современные подходы в коммуникацию и быт штаба.
Есть еще много молодых перспективных тренеров. Поэтому я считаю, что где-то половина штаба должна состоять из молодых украинских тренеров, кто немножко добавит современности в общении, в быту и на поле. Это должны быть люди с авторитетом в украинском футболе,
– высказался он.
Что известно об Андреа Мальдере?
- Итальянский футбольный эксперт, тактик и аналитик, который в мае 2026 года стал главным кандидатом на должность главного тренера сборной Украины после отставки Сергея Реброва. В случае назначения он может стать первым иностранным наставником "сине-желтых".
- В 2016 – 2021 годах работал ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины, отвечая за тактику и анализ соперников, что помогло команде достичь четвертьфинала Евро-2020.
- По данным Transfermarkt, позже был ассистентом Роберто Де Дзерби в Брайтоне (2022 – 2024) и Марселе (2024 – февраль 2026).