Александр Хижняк проведет свой третий бой на профессиональном ринге 22 августа в рамках боксерского вечера Usyk 17, который состоится во Львове в честь 35-й годовщины Независимости Украины. Для 24 Канала Сергей Лапин оценил новый карьерный вызов для украинца.

Сергей Лапин объяснил, почему бой против Палацио нужен Хижняку

Хижняк выйдет на ринг против аргентинского боксера Дурвала Элиаса Паласио (16-4, 12 КО) и поборется за титул по версии WBA – первый в своей профессиональной карьере. Менеджер украинца высказался о следующем бою Александра.

Палацио – опытный соперник, и именно такие бои нужны Хижняку на данном этапе карьеры. Третий профессиональный поединок и уже возможность завоевать титул WBA Gold International – это показатель того, насколько быстро Александр движется вперед. Наша задача – шаг за шагом вести его к крупнейшим боям и титулам в профессиональном боксе,

– отметил Лапин.

Добавим, что эксклюзивная трансляция второго вечера профессионального бокса от Usyk 17 Promotions состоится 22 августа на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

Как складывается карьера Хижняка

На сегодняшний день Хижняк имеет безупречную статистику на профессиональном ринге (2-0), причем оба поединка он завершил досрочными победами нокаутом.

В июле Александр одержал досрочную победу над французом Ленни Патрачем в своем втором поединке на профессиональном ринге. Бой состоялся в андеркарде вечера бокса Джошуа – Пренга, который прошел в Саудовской Аравии.

На днях в сети появилось видео подготовки олимпийского чемпиона к выступлению на турнире во Львове.