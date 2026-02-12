Сергей Ребров покинет пост главного тренера сборной Украины, если команда не квалифицируется на чемпионат мира – даже без требования со стороны руководства УАФ или Андрея Шевченко. Об этом сообщает инсайдер Игорь Бурбас.

Читайте также: "Вы очень много врете": Шевченко вступил в перепалку с блогером

Что стало известно о работе Реброва?

Инсайдер поднял этот вопрос после пресс-конференции Андрея Шевченко по случаю второй годовщины его пребывания на посту президента УАФ.

Насколько я знаю, что сам Ребров такого мнения, если он не выходит, он сам добропорядочно, порядочно жмет руку и уходит,

– информирует Бурбас.

Также стало известно, что руководитель не получает денег за работу на должности вице-президента УАФ, а только за тренерство в сборной, поскольку редко присутствует на заседаниях ассоциации и в Украине в целом.

Сейчас в рамках подготовки к решающим матчам отбора к Чемпионату мира тренер проводит рабочие командировки в клубы украинских легионеров в Турции и Испании.

Квалификация сборной Украины на Чемпионат мира 2026 года

Подопечные Сергея Реброва победили сборную Исландии со счетом 2:0 в финальном матче группового этапа квалификации и обеспечили себе место в плей-офф отбора.

Далее украинская сборная встретится со шведами в полуфинале решающего этапа 26 марта в 21:45 в Валенсии.

В случае успеха над шведской сборной наша команда встретится с победителем пары Польша – Албания.





