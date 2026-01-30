Украинская ассоциация футбола объявила о начале реализации билетов на поединки плей-офф отбора к чемпионату мира по футболу 2026 года. Игра "сине-желтых" со Швецией состоится в испанской Валенсии.

Какая цена билета на матч Украина – Швеция?

Абонементы доступны сразу на два матча, которые состоятся в Валенсии на стадионе "Эстадио Сьютат де Валенсия":

26 марта – полуфинал плей-офф: Украина – Швеция

– Швеция 31 марта – финал плей-офф против победителя пары Польша/Албания

В случае поражения в первом матче второй поединок Украины состоится как товарищеский. Для выхода на ЧМ-2026 сборной Украины необходимо выиграть оба матча.

По состоянию на 30 января в продаже доступны только пять секторов: два за 60 евро, один за 102 евро и два по 136 евро.

Один болельщик может приобрести максимум четыре билета.

В течение первых двух дней оплата возможна только криптовалютой, впоследствии будут доступны другие способы.

Обратите внимание! Билеты не подлежат возврату или обмену, а имя и фамилия на билете должны точно соответствовать документу, удостоверяющему личность. Каждый зритель, даже ребенок или младенец, должен иметь собственный билет.

Приобрести абонементы можно по ссылкам es.mticket.eu и valensiya.ticketsbox.com.

Как Украина может пройти плей-офф?