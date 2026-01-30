Украинская ассоциация футбола объявила о начале реализации билетов на поединки плей-офф отбора к чемпионату мира по футболу 2026 года. Игра "сине-желтых" со Швецией состоится в испанской Валенсии.
Какая цена билета на матч Украина – Швеция?
Абонементы доступны сразу на два матча, которые состоятся в Валенсии на стадионе "Эстадио Сьютат де Валенсия":
- 26 марта – полуфинал плей-офф: Украина – Швеция
31 марта – финал плей-офф против победителя пары Польша/Албания
В случае поражения в первом матче второй поединок Украины состоится как товарищеский. Для выхода на ЧМ-2026 сборной Украины необходимо выиграть оба матча.
По состоянию на 30 января в продаже доступны только пять секторов: два за 60 евро, один за 102 евро и два по 136 евро.
Один болельщик может приобрести максимум четыре билета.
В течение первых двух дней оплата возможна только криптовалютой, впоследствии будут доступны другие способы.
Обратите внимание! Билеты не подлежат возврату или обмену, а имя и фамилия на билете должны точно соответствовать документу, удостоверяющему личность. Каждый зритель, даже ребенок или младенец, должен иметь собственный билет.
Приобрести абонементы можно по ссылкам es.mticket.eu и valensiya.ticketsbox.com.
Как Украина может пройти плей-офф?
Сборная Украины участвует в отборе на чемпионат мира по футболу 2026 года в рамках европейской квалификации. Команда выступала в группе D вместе с Францией, Исландией и Азербайджаном, проводя матчи с сентября по ноябрь 2025 года.
После завершения группового этапа Украина заняла второе место, что позволило попасть в плей-офф отбора.
В стыковых матчах соперником украинской команды стала Швеция.
Первый поединок состоится 26 марта 2026 года в Валенсии, а в случае победы 31 марта состоится финальный матч плей-офф против победителя пары Польша/Албания. Победа в этих матчах гарантирует сборной Украины выход на финальную часть чемпионата мира 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Чемпионат мира 2026 года станет крупнейшим в истории турниров, ведь участие примут 48 команд.