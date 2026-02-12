Сергій Ребров залишить пост головного тренера збірної України, якщо команда не кваліфікується на чемпіонат світу – навіть без вимоги з боку керівництва УАФ чи Андрія Шевченка. Про це повідомляє інсайдер Ігор Бурбас.

Яка умова змусить Реброва покинути команду?

Інсайдер порушив це питання після пресконференції Андрія Шевченка з нагоди другої річниці його перебування на посаді президента УАФ.

Наскільки я знаю, що сам Ребров такої думки, якщо він не виходить, він сам доброчесно, порядно тисне руку і йде,

– інформує Бурбас.

Також стало відомо, що керманич не отримує грошей за роботу на посаді віцепрезидента УАФ, а лише за тренерство у збірній, оскільки рідко присутній на засіданнях асоціації та в Україні загалом.

Зараз в рамках підготовки до вирішальних матчів відбору до Чемпіонату світу тренер проводить робочі відрядження до клубів українських легіонерів у Туреччині та Іспанії.

Кваліфікація збірної України на Чемпіонат світу 2026

Підопічні Сергія Реброва перемогли збірну Ісландії з рахунком 2:0 у фінальному матчі групового етапу кваліфікації та забезпечили собі місце у плей-офф відбору.

Далі українська збірна зустрінеться зі шведами у півфіналі вирішального етапу 26 березня о 21:45 у Валенсії.

У разі успіху над шведською збірною наша команда зустрінеться з переможцем пари Польща – Албанія.





