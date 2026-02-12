Ребров покинет пост главного тренера сборной Украины при одном условии
- Сергей Ребров готов покинуть пост главного тренера сборной Украины.
- Сборная обеспечила себе место в плей-офф, победив Исландию, и будет играть против Швеции в полуфинале 26 марта.
Сергей Ребров установил для себя ультиматум перед финальными матчами отбора ЧМ-2026. УАФ даже не вмешивалась.
Сергей Ребров покинет пост главного тренера сборной Украины, если команда не квалифицируется на чемпионат мира – даже без требования со стороны руководства УАФ или Андрея Шевченко. Об этом сообщает инсайдер Игорь Бурбас.
Что стало известно о работе Реброва?
Инсайдер поднял этот вопрос после пресс-конференции Андрея Шевченко по случаю второй годовщины его пребывания на посту президента УАФ.
Насколько я знаю, что сам Ребров такого мнения, если он не выходит, он сам добропорядочно, порядочно жмет руку и уходит,
– информирует Бурбас.
Также стало известно, что руководитель не получает денег за работу на должности вице-президента УАФ, а только за тренерство в сборной, поскольку редко присутствует на заседаниях ассоциации и в Украине в целом.
Сейчас в рамках подготовки к решающим матчам отбора к Чемпионату мира тренер проводит рабочие командировки на сборы украинских клубов в Турции и Испании.
Квалификация сборной Украины на Чемпионат мира 2026 года
- Подопечные Сергея Реброва победили сборную Исландии со счетом 2:0 в финальном матче группового этапа квалификации и обеспечили себе место в плей-офф отбора.
- Далее украинская сборная встретится со шведами в полуфинале решающего этапа 26 марта в 21:45 в Валенсии.
- В случае успеха над шведской сборной наша команда встретится с победителем пары Польша – Албания.