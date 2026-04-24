Ребров стал фаворитом на должность наставника в Европе –может заменить легенду

Экс-наставник сборной Украины Сергей Ребров может недолго оставаться без тренерской работы. Его рассматривают как замену именитому испанцу.

Несколько дней назад УАФ сообщила об отставке Реброва, но уже скоро он может вернуться к тренерству. По информации греческого портала греческого портала Newsit, 51-летний специалист является одним из вариантов для Панатинаикоса.

Почему Ребров привлек внимание Панатинаикоса?

Греческие журналисты отмечают, что руководство клуба недовольно четвертым местом, которое сейчас занимает команда в местной Суперлиге.

Поэтому в офисе Панатинаикоса рассматривают кандидатуры на замену Рафаэлю Бенитесу – известному по работе прежде всего в Ливерпуле, Челси, Интере, Реале и Валенсии.

По информации источника, Ребров не единственный кандидат – в Афинах следят также и за другими специалистами, но пока их фамилии неизвестны.

Отметим, что это не впервые, когда греческому клубу приписывают интерес к Реброву. В прошлом году в сентябре издание SDNA уже сообщало о возможности такого сценария.

