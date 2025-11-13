Чемпион мира по радиоспорту, ставший легендой футбола: редкие фото Реброва из молодости

Сергей Ребров является одним из самых известных футболистов в истории Украины. Он после завершения игровой карьеры начал тренерскую и сейчас возглавляет нашу национальную сборную.

Накануне наставник "сине-желтых" в четвертый раз стал отцом. 24 канал подготовил подборку из ретро-фото легенды отечественного футбола.

Как в детстве выглядел Ребров?

Сергей Станиславович родился 3 июня 1974 года в городе Горловка Донецкой области. Его родители работали в местном Дворце детского и юношеского творчества.

Отец вел кружок радиосвязи, а мама руководила ансамблем бальных танцев. В детстве Станислав Иванович привил сыну увлечение радиотехникой, которое занимало большую часть его свободного времени.



Ребров в детстве / Фото из семейного архива

Еще в раннем возрасте благодаря любви к радиоделу Сергей Ребров прекрасно выучил английский язык, что позволяло ему общаться с радиолюбителями со всего мира. Его позывной был – UT5UDX.

И это увлечение, хотя и осталось на уровне хобби, но имело невероятные результаты. В 2003 году он стал чемпионом Европы по радиоспорту, а через два года – торжествовал уже на мировом первенстве.



Ребров – радиолюбитель / Фото из семейного архива

Что известно об игровой карьере Реброва?

Впрочем главным делом его жизни все же стал футбол. Сергей Ребров с детства занимался также волейболом и баскетболом, но в результате выбрал самый популярный вид спорта в мире, который и сделал своей профессией.

Начинал он свою карьеру в молодежной команде Шахтера из родной Горловки, а позже перешел в одноименный и главный клуб Донецкой области, где выступал под руководством Валерия Яремченка. За полтора года в составе донетчан Ребров забил 14 голов в 35 матчах (данные Transfermarkt), один из которых был в ворота киевского Динамо.



Ребров во время карьеры в Шахтере / Фото из семейного архива

Именно в столичном клубе Сергей Станиславович впоследствии и заявил о себе на весь футбольный мир. Его переход состоялся летом 1992 года и обошелся киевлянам, по неофициальной информации, в 150 тысяч долларов.

Как признавался позже Ребров, трансфер заключили без его участия. Все решили руководители клубов.

Там все решили без меня. Валерий Иванович Яремченко напоследок резюмировал, мол, в Киеве у тебя будет больше возможностей для профессионального роста,

– рассказывал Ребров.

В Динамо он стал важной частью команды и впоследствии образовал один из лучших дуэтов форвардов десятилетия вместе с Андреем Шевченком. Киевляне доминировали в Украине, а в сезоне-1998/1999 даже дошли до полуфинала Лиги чемпионов.



Ребров с Шевченком в составе Динамо / Фото киевского клуба

После проведенных 189 матчей в составе киевлян, в которых Ребров забил 93 гола, следующим шагом логично напрашивался переход в топовый европейский чемпионат. И это произошло в 2000 году, когда английский Тоттенхэм выложил за футболиста 11 миллионов фунтов стерлингов.

Этот период был не самым успешным в карьере Сергея Станиславовича, который провел в составе лондонцев 73 поединка. В них он отметился 24 результативными действиями.



Ребров в Тоттенхэме / Фото из соцсетей клуба

После этого футболист поиграл также за Фенербахче, Вест Хэм, Рубин и снова Динамо. Повесил бутсы на гвоздь в 2009 году, добыв 20 трофеев.

Архивные фото с женой

Завершив игровую карьеру, Сергей Ребров начал тренерскую. Именно на ее заре он познакомился с Анной, которая впоследствии стала его женой.

Пара ценит приватность и не слишком открывает личное на публику. Известно, что они познакомились летом 2010 года, когда девушка была студенткой.

Ребров предложил ей покататься на квадроциклах. После этого катания они начали больше общаться и это переросло в большую семью.

Я не сразу узнала, что он – легенда украинского футбола. Мне кажется, что познакомились мы не просто так. Где-то за месяц или за два до нашей встречи я ехала в автобусе из университета и отправила Вселенной запрос, что я так хочу любить и быть любимой,

– вспоминала Анна.



Пару впервые увидели в кинотеатре / Фото из соцсетей

Сейчас они уже 15 лет вместе. Сергей и Анна поженились летом 2016 года и вместе воспитывают троих детей – Александра (9 лет), Никиту (7 лет) и новорожденного сыночка, имя которого пока публично не разглашается.



Свадьба Сергея и Анны Ребровых / Фото из соцсетей Александра Скичко

Сейчас же Сергей Ребров готовит сборную Украины к решающим матчам в отборе на ЧМ-2026 против Франции и Исландии. Очень хочется верить, что он станет первым в истории, кому удастся представить "сине-желтых" на мировом первенстве одновременно в роли игрока и тренера.