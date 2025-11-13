Чемпіон світу з радіоспорту, який став легендою футболу: рідкісні фото Реброва з молодості

Сергій Ребров є одним з найвідоміших футболістів в історії України. Він після завершення ігрової кар'єри розпочав тренерську й наразі очолює нашу національну збірну.

Напередодні наставник "синьо-жовтих" вчетверте став батьком. 24 канал підготував добірку з ретро-фото легенди вітчизняного футболу.

Як у дитинстві виглядав Ребров?

Сергій Станіславович народився 3 червня 1974 року в місті Горлівка на Донеччині. Його батьки працювали у місцевому Палаці дитячої та юнацької творчості.

Батько вів гурток радіозв'язку, а мама керувала ансамблем бальних танців. У дитинстві Станіслав Іванович прищепив сину захоплення радіотехнікою, яке займало велику частину його вільного часу.



Ребров у дитинстві / Фото з сімейного архіву

Ще в ранньому віці завдяки любові до радіосправи Сергій Ребров чудово вивчив англійську мову, що дозволяло йому спілкуватися з радіоаматорами з усього світу. Його позивний був – UT5UDX.

Й це захоплення, хоча й залишилося на рівні хобі, але мало неймовірні результати. У 2003 році він став чемпіоном Європи з радіоспорту, а через два роки – тріумфував уже на світовій першості.



Ребров – радіоаматор / Фото з сімейного архіву

Що відомо про ігрову кар'єру Реброва?

Утім головною справою його життя все ж таки став футбол. Сергій Ребров з дитинства займався також волейболом та баскетболом, але в результаті обрав найпопулярніший вид спорту у світі, який і зробив своєю професією.

Розпочинав він свою кар'єру у молодіжній команді Шахтаря з рідної Горлівки, а пізніше перейшов в однойменний та головний клуб Донеччини, де виступав під керівництвом Валерія Яремченка. За півтора року у складі донеччан Ребров забив 14 голів у 35 матчах (дані Transfermarkt), один з яких був у ворота київського Динамо.



Ребров під час кар'єри в Шахтарі / Фото з сімейного архіву

Саме у столичному клубі Сергій Станіславович згодом і заявив про себе на весь футбольний світ. Його перехід відбувся влітку 1992 року й обійшовся киянам, за неофіційною інформацією, у 150 тисяч доларів.

Як зізнавався пізніше Ребров, трансфер угодили без його участі. Все вирішили керівники клубів.

Там все вирішили без мене. Валерій Іванович Яремченко наостанок резюмував, мовляв, у Києві у тебе буде більше можливостей для професійного зростання,

– розповідав Ребров.

В Динамо він став важливою частиною команди та згодом утворив один з найкращих дуетів форвардів десятиліття разом з Андрієм Шевченком. Кияни домінували в Україні, а в сезоні-1998/1999 навіть дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів.



Ребров з Шевченком у складі Динамо / Фото київського клубу

Після проведених 189 матчів у складі киян, у яких Ребров забив 93 голи, наступним кроком логічно напрошувався перехід у топовий європейський чемпіонат. І це сталося у 2000 році, коли англійський Тоттенгем виклав за футболіста 11 мільйонів фунтів стерлінгів.

Цей період був не найуспішнішим у кар'єрі Сергія Станіславовича, який провів у складі лондонців 73 поєдинки. У них він відзначився 24 результативними діями.



Ребров у Тоттенгемі / Фото з соцмереж клубу

Після цього футболіст пограв також за Фенербахче, Вест Гем, Рубін і знову Динамо. Повісив бутси на цвях у 2009 році, здобувши 20 трофеїв.

Архівні фото з дружиною

Завершивши ігрову кар'єру, Сергій Ребров розпочав тренерську. Саме на її зорі він познайомився з Анною, яка згодом стала його дружиною.

Пара цінує приватність і не надто відкриває особисте на публіку. Відомо, що вони познайомилися влітку 2010 року, коли дівчина була студенткою.

Ребров запропонував їй покататись на квадроциклах. Після цього катання вони почали більше спілкуватися й це переросло у велику родину.

Я не одразу дізналася, що він – легенда українського футболу. Мені здається, що познайомилися ми не просто так. Десь за місяць чи за два до нашої зустрічі я їхала в автобусі з університету та надіслала Всесвіту запит, що я так хочу кохати та бути коханою,

– пригадувала Анна.



Пару вперше побачили в кінотеатрі / Фото з соцмереж

Наразі вони вже 15 років разом. Сергій та Анна одружилися влітку 2016 року й разом виховують трьох дітей – Олександра (9 років), Микиту (7 років) та новонародженого синочка, ім'я якого поки публічно не розголошується.



Весілля Сергія й Анни Ребрових / Фото з соцмереж Олександра Скічка

Наразі ж Сергій Ребров готує збірну України до вирішальних матчів у відборі на ЧС-2026 проти Франції та Ісландії. Дуже хочеться вірити, що він стане першим, кому вдасться представити "синьо-жовтих" на світовій першості одночасно в ролі гравця та тренера.