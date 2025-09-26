Феерил за Барсу и стал чемпионом мира: легендарный футболист объявил о завершении карьеры
- Серхио Бускетс объявил о завершении карьеры.
- Игрок повесит бутсы на гвоздь после завершения сезона в МЛС.
Испанский полузащитник Серхио Бускетс сообщил о завершении карьеры. Игрок планирует завязать с футболом по завершению сезона в МЛС.
Очередная легенда футбола объявил о завершении карьеры. Знаменитый футболист Серхио Бускетс решил окончательно повесить бутсы на гвоздь, о чем стало известно 24 Каналу со ссылкой на COPE.
По теме До слез: маленькая девочка расплакалась на встрече с Месси – эмоциональное видео
Когда завершит Бускетс?
Сейчас испанцу 37 лет и он является игроком Интер Майами. На днях Бускетс отметился гениальным ассистом на Лионеля Месси. Теперь же у себя в соцсетях Серхио написал о завершении карьеры.
Спасибо всем и футболу за так много, что у меня есть. Вы всегда будете частью этой прекрасной истории,
– написано в посте в инстаграме Бускетса.
Ожидается, что хавбек завершит с футболом после финиша сезона в МЛС. Серхио является воспитанником Барселоны, за которую выступал с 2008 по 2023 годы.
За каталонцев Бускетс провел 722 матча, что является третьим показателем в истории клуба. Игрок забил 18 голов и отдал 46 ассистов. На его счету аж 36 трофеев, а именно:
- 3 Лиги чемпионов
- 9 чемпионств в Ла Лиге
- 7 Кубка Испании
- 7 Суперкубков Испании
- 3 Суперкубка УЕФА
- 3 Клубных чемпионата мира
Также Бускетс стал легендой сборной Испании. В составе "фурии роха" игрок провел 143 матча, забив два гола. Он является третьим гвардейцем в истории команды, с которой выигрывал чемпионат мира-2010 и Евро-2012.
Как обстоят дела в Интер Майами?
- Команда Серхио Бускетса уже гарантировала себе выход в плей-офф. Интер Майами занимает третье место в Восточной конференции, отставая от лидера на 5 баллов.
- В 1/8 финала напрямую выйдет по семь лучших клубов Западной и Восточной конференций. Еще два места в этой стадии будут разыграны в стыковых матчах между клубами с 8 и 9 мест.
- В текущем сезоне Бускетс имеет на своем счету 28 матчей в МЛС, в которых отметился восемью ассистами. Недавно он помог Интер Майами выйти в финал Кубка лиг.