26 вересня, 12:38
Феєрив за Барсу та став чемпіоном світу: легендарний футболіст оголосив про завершення кар'єри

Анатолій Дерека
Основні тези
  • Серхіо Бускетс оголосив про завершення кар'єри.
  • Гравець повісить бутси на цвях після завершення сезону в МЛС.

Іспанський півзахисник Серхіо Бускетс повідомив про завершення кар'єри. Гравець планує зав'язати із футболом по завершенню сезону в МЛС.

Чергова легенда футболу оголосив про завершення кар'єри. Знаменитий футболіст Серхіо Бускетс вирішив остаточно повісити бутси на цвях, про що стало відомо 24 Каналу з посиланням на COPE.

Коли завершить Бускетс?

Наразі іспанцю 37 років і він є гравцем Інтер Маямі. На днях Бускетс відзначився геніальним асистом на Ліонеля Мессі. Тепер же у себе в соцмережах Серхіо написав про завершення кар'єри.

Дякую всім і футболу за так багато, що у мене є. Ви завжди будете частиною цієї прекрасної історії,
– написано у пості в інстаграмі Бускетса.

Очікується, що хавбек завершить із футболом після фінішу сезону в МЛС. Серхіо є вихованцем Барселони, за яку виступав з 2008 по 2023 роки. 

За каталонців Бускетс провів 722 матчі, що є третім показником в історії клубу. Гравець забив 18 голів та віддав 46 асистів. На його рахунку аж 36 трофеїв, а саме:

  • 3 Ліги чемпіонів
  • 9 чемпіонств у Ла Лізі
  • 7 Кубку Іспанії
  • 7 Суперкубків Іспанії
  • 3 Суперкубки УЄФА
  • 3 Клубних чемпіонати світу

Також Бускетс став легендою збірної Іспанії. У складі "фурії роха" гравець провів 143 матчі, забивши два голи. Він є третім гвардійцем в історії команди, з якою вигравав чемпіонат світу-2010 та Євро-2012.

Як йдуть справи в Інтер Маямі?

  • Команда Серхіо Бускетса вже гарантувала собі вихід у плей-оф. Інтер Маямі посідає третє місце у Східній конференції, відстаючи від лідера на 5 балів.
  • До 1/8 фіналу напряму вийде по сім найкращих клубів Західної та Східної конференцій. Ще два місця у цій стадії будуть розіграні у стикових матчах між клубами з 8 та 9 місць.
  • У поточному сезоні Бускетс має на своєму рахунку 28 матчів у МЛС, в яких відзначився вісьмома асистами. Нещодавно він допоміг Інтер Маямі вийти у фінал Кубка ліг.