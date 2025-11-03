Немало экспертов одобрительно отозвались об этом поединке, отметив заряженность команд на борьбу. Однако с такой оценкой не соглашается бывший нападающий "бело-синих" Виктор Леоненко, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport-express.

К теме "В Украину возвращается большой футбол": известный тренер детально разобрал матч Шахтер – Динамо

Что сказал Леоненко о матче Шахтер – Динамо?

Эпатажный эксперт заявил, что его разочаровало "Классическое". Он отметил низкий уровень игры грандов украинского футбола.

Вечер точно не был хорошим для динамовцев. Да и для Шахтера, будем откровенны, тоже. Больше грязи было, чем собственно футбола. Была куча бестолковых, даже скажу грубо, тупых фолов, со стороны игроков обеих команд. Совсем ненужных нарушений правил. Меня разочаровывает, что так играют наши ведущие команды. Очень хочется материться после таких поединков... Грязный выдался матч. Не от большого ума это все,

– считает Леоненко.

Также специалист раскритиковал тренерский штаб Динамо. Он заметил, что киевляне не сделали никаких выводов после очного противостояния с Шахтером в Кубке Украины, которое состоялось накануне.

"У меня есть вопрос к тренерам Динамо: почему они учат игроков, что те не бьют по воротам целый тайм? Впервые побеспокоили Ризныка минуте на 50, когда бил Буяльский. Да и то, этот момент Конопля привез, а не динамовцы создали. То же самое было и в матче Кубка Украины. Один в один – за 45 минут ноль попаданий в створ ворот соперников от Динамо. Ноль!

У меня такое впечатление, что Шовковский только в перерыве будит своих игроков. После перерыва у них что-то получается показывать на поле, но не всегда. И, опять же, повторюсь, очень много грязи было от динамовцев, много ошибок. Да еще и немало серьезных ошибок допустил судья", – заявил эксперт.

Виктор Леоненко отметил отдельно два момента. Он подтвердил мнение бывшего арбитра ФИФА Мирослава Ступара, что рефери должен был ставить пенальти за фол Ефима Конопли против Шолы Огунданы.

А также высказался об эпизоде с борьбой Ярмоленка и Бондаря. Специалисту не понравилось поведение лидера киевлян, которому он после этого придумал прозвище.

Кстати, я уже прозвище Ярмоленку после игры с Шахтером придумал – "Душитель"! Понимаешь, одно дело, когда бы его срубили в подкате, по ахиллам сзади ударили, в колено, а так – то и отмазки нет. Ярмоленко взял и едва не задушил бедного Бондаря. Так что теперь у него прозвище – "душитель",

– сказал Леоненко.



Эпизод, за который Леоненко придумал прозвище Ярмоленку / Скриншот из видео

Справка. Это поражение стало первым для Динамо в УПЛ за последние 43 матча. Это была самая длинная беспроигрышная серия киевлян в истории.

Отметим, что после "Классического" Шахтер продолжил возглавлять турнирную таблицу УПЛ и оторвался от "бело-синих" на четыре зачетных балла после 11 туров. У "горняков" сейчас 24 очка в активе, а у киевлян – 20.

Как выступают Динамо и Шахтер в других турнирах?