Динамо повторило клубный антирекорд после поражения Шахтеру
- Динамо повторило клубный антирекорд по худшей безвыигрышной серии в матчах против одного клуба в УПЛ.
- Поражение со счетом 3:1 прервало также рекордную серию Динамо без поражений, которая длилась 42 матча.
В воскресенье, 2 ноября, состоялся центральный матч 11 тура Украинской Премьер-лиги по футболу. Во Львове Шахтер принимал Динамо.
Дончане одержали победу в "Классическом" со счетом 3:1. Из-за такого результата "бело-синие" повторили клубный антирекорд, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне Спорт.
Что означает поражение для Динамо?
Потерпев поражение от Шахтера, киевляне повторили самую длинную безвыигрышную серию против одного клуба в чемпионате Украины. Она сейчас составляет восемь матчей.
Динамо не одержало ни одной победы над "горняками" в УПЛ с апреля 2021 года. Тогда "бело-синие" победили со счетом 1:0, после чего четыре раза сыграли вничью и столько же проиграли.
Другая самая длинная серия без побед киевского клуба, длившаяся восемь матчей, также была против Шахтера и составила три года пять месяцев. Она оборвалась именно в том поединке, с которого началась действующая.
Поэтому в целом за последние 17 матчей в Украинской Премьер-лиге против Шахтера в активе Динамо есть лишь одна победа при шести ничьих и десяти поражениях. Баланс голов – 13:27.
К слову. Для киевлян этот проигрыш стал первым с мая 2024 года в чемпионате Украины. Из-за него прервалась рекордная серия Динамо без поражений, которая составила 42 матча – 27 побед и 15 ничьих.
Отметим, что после "Классического" Динамо отстает от Шахтера на четыре зачетных балла в турнирной таблице УПЛ. У "горняков" после 11 туров в активе 24 очка, а у киевлян – 20.
Как эксперты прокомментировали матч Шахтер – Динамо?
Олег Саленко заявил, что поражение является "катастрофой" для Динамо. Он призвал уволить Александра Шовковского и назначить нового главного тренера.
Виктор Леоненко был разочарован игрой команд. Он сказал, что оба коллектива провели неубедительное выступление и ему "очень хочется материться после таких поединков".
Йожеф Сабо считает, что Динамо после "Классического" может забыть о победе в чемпионате. По его мнению, с таким составом и игрой у киевлян нет шансов завоевать "золото" в УПЛ.
Бывший рефери ФИФА Мирослав Ступар отдельно прокомментировал судейский скандал из-за неназначенного пенальти в ворота Шахтера. Он уверенно заявил, что бригада арбитров ошиблась.