Динамо повторило клубный антирекорд после поражения Шахтеру

В воскресенье, 2 ноября, состоялся центральный матч 11 тура Украинской Премьер-лиги по футболу. Во Львове Шахтер принимал Динамо.

Дончане одержали победу в "Классическом" со счетом 3:1. Из-за такого результата "бело-синие" повторили клубный антирекорд, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне Спорт.

Что означает поражение для Динамо?

Потерпев поражение от Шахтера, киевляне повторили самую длинную безвыигрышную серию против одного клуба в чемпионате Украины. Она сейчас составляет восемь матчей.

Динамо не одержало ни одной победы над "горняками" в УПЛ с апреля 2021 года. Тогда "бело-синие" победили со счетом 1:0, после чего четыре раза сыграли вничью и столько же проиграли.

Другая самая длинная серия без побед киевского клуба, длившаяся восемь матчей, также была против Шахтера и составила три года пять месяцев. Она оборвалась именно в том поединке, с которого началась действующая.

Поэтому в целом за последние 17 матчей в Украинской Премьер-лиге против Шахтера в активе Динамо есть лишь одна победа при шести ничьих и десяти поражениях. Баланс голов – 13:27.

К слову. Для киевлян этот проигрыш стал первым с мая 2024 года в чемпионате Украины. Из-за него прервалась рекордная серия Динамо без поражений, которая составила 42 матча – 27 побед и 15 ничьих.

Отметим, что после "Классического" Динамо отстает от Шахтера на четыре зачетных балла в турнирной таблице УПЛ. У "горняков" после 11 туров в активе 24 очка, а у киевлян – 20.

Как эксперты прокомментировали матч Шахтер – Динамо?