Донеччани здобули перемогу у "Класичному" з рахунком 3:1. Через такий результат "біло-сині" повторили клубний антирекорд, повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне Спорт.
Що означає поразка для Динамо?
Зазнавши поразки від Шахтаря, кияни повторили найдовшу безвиграшну серію проти одного клубу в чемпіонаті України. Вона наразі складає вісім матчів.
Динамо не здобуло жодної перемоги над "гірниками" в УПЛ з квітня 2021 року. Тоді "біло-сині" перемогли з рахунком 1:0, після чого чотири рази зіграли внічию та стільки ж програли.
Інша найдовша серія без перемог київського клубу, що тривала вісім матчів, також була проти Шахтаря та склала три роки п'ять місяців. Вона обірвалася саме в тому поєдинку, з якого почалася чинна.
Тож загалом за останні 17 матчів в Українській Прем'єр-лізі проти Шахтаря в активі Динамо є лише одна звитяга при шести нічиїх та десяти поразках. Баланс голів – 13:27.
До слова. Для киян цей програш став першим з травня 2024 року в чемпіонаті України. Через нього перервалася рекордна серія Динамо без поразок, яка склала 42 матчі – 27 перемог і 15 нічиїх.
Зазначимо, що після "Класичного" Динамо відстає від Шахтаря на чотири залікові бали в турнірній таблиці УПЛ. У "гірників" після 11 турів в активі 24 очка, а в киян – 20.
Як експерти прокоментували матч Шахтар – Динамо?
Олег Саленко заявив, що поразка є "катастрофою" для Динамо. Він закликав звільнити Олександра Шовковського та призначити нового головного тренера.
Віктор Леоненко був розчарований грою команд. Він сказав, що обидва колективи провели непереконливий виступ і йому "дуже хочеться матюкатись після таких поєдинків".
Йожеф Сабо вважає, що Динамо після "Класичного" може забути про перемогу в чемпіонаті. На його думку, з таким складом і грою в киян немає шансів здобути "золото" в УПЛ.
Колишній рефері ФІФА Мирослав Ступар окремо прокоментував суддівський скандал через непризначений пенальті у ворота Шахтаря. Він впевнено заявив, що бригада арбітрів помилилася.