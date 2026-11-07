Шахтер – Динамо: во сколько начнется матч УПЛ

В воскресенье, 8 ноября, Шахтер примет в Львове киевское Динамо. Команды встретятся в рамках 12-го тура чемпионата Украины по футболу.

Матч Шахтер – Динамо состоится на "Арене Львов" и начнется в 18:00, сообщает 24 Канал.

Матч Шахтер – Динамо покажет УПЛ ТВ

В Украине прямую трансляцию матча обеспечит УПЛ ТВ. Прямая трансляция будет доступна на видеоплатформе MEGOGO и видеосервисах "Киевстар ТВ" и Setanta Sports.

Шахтер подходит к матчу против Динамо после досадного поражения от Спортинга в рамках Лиги чемпионов (0:1).

В свою очередь киевляне выиграли предыдущий матч в чемпионате Украины против Кривбасса. В той игре Андрей Ярмоленко установил новый рекорд по количеству голов в отечественном футболе.

Однако нападающий не поможет своей команде в противостоянии с Шахтером, ведь будет отбывать дисквалификацию за красную карточку в матче против Кривбасса. Также Динамо не сможет рассчитывать на Тараса Михавка, который дисквалифицирован еще после игры против Шахтера в Кубке Украины.

Напомним, "горняки" разгромили "бело-синих" в рамках 1/8 финала национального кубка со счетом 3:0.