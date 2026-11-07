Шахтар – Динамо: о котрій годині початок матчу УПЛ

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Поєдинок Шахтар – Динамо відбудеться на "Арені Львів" та розпочнеться о 18:00, повідомляє 24 Канал.

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Матч Шахтар – Динамо покаже УПЛ ТБ

В Україні пряму трансляцію гри забезпечить УПЛ ТБ. Прямий ефір буде доступний на відеоплатформі MEGOGO та відеосервісах "Київстар ТВ" і Setanta Sports.

Шахтар підходить до матчу проти Динамо після прикрої поразки від Спортінга в межах Ліги чемпіонів (0:1).

Своєю чергою кияни виграли попередній матч у чемпіонаті України проти Кривбасу. У тій грі Андрій Ярмолекно встановив новий рекорд за кількістю голів у вітчизняному футболі.

Проте нападник не допоможе своїй команді в протистоянні з Шахтарем, адже відбуватиме дискваліфікацію за червону картку в поєдинку проти Кривбасу. Також Динамо не зможе розраховувати на Тараса Михавка, який дискваліфікований ще після гри проти Шахтаря у Кубку України.

Нагадаємо, "гірники" розгромили "біло-синіх" у межах 1/8 фіналу національного кубка з рахунком 3:0.