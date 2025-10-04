Донецкий Шахтер оперативно отреагировал на новость о возможной поездке своего футболиста в Россию. Директор спортивного менеджмента "горняков" Виталий Хлывнюк прокомментировал вызов Диего Арройо в сборную Боливии, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Шахтера.

К теме Игрок Шахтера получил вызов в сборную на матч с Россией

Поедет ли игрок Шахтера Арройо в Россию?

В заявлении клуба сообщается о договоренности с Федерацией футбола Боливии относительно участия Диего Арройо в октябрьских матчах.

"Футбольный клуб Шахтер официально получил вызов Диего Арройо в национальную сборную Боливии для участия в двух матчах. После завершения поединка против ФК ЛНЗ игрок присоединится к расположению национальной команды.

Согласно достигнутым договоренностям между клубом, футболистом и Федерацией футбола Боливии, Диего примет участие только в одном матче – против сборной Иордании. После этого он вернется в Украину и должен прибыть во Львов 11 октября.

Позиция клуба и самого игрока является согласованной и четкой: Диего не будет отправляться в столицу государства-агрессора и не будет участвовать в запланированном там матче", – говорится в комментарии директора спортивного менеджмента Шахтера.

Диего Арройо / фото ФК Шахтер

Таким образом, Диего Арройо сыграет за сборную Боливии 10 октября в матче против Иордании, а в Москву "зеленые" отправятся без него. Поединок с Россией состоится 14 октября.

С кем играет сборная России товарищеские матчи?

Напомним, что в начале 2022 года все команды и сборные России отстранили от международных соревнований. Такой была реакция ФИФА и УЕФА на неспровоцированную агрессию против Украины.

Из-за отсутствия официальных матчей россияне уже три года играют товарищеские спарринги. В поединках против Сирии, Кубы, Гренады, Беларуси и других "мощных" в футбольном смысле сборных страна-агрессор тешит свое самолюбие.

Стоит заметить, что ФИФА старательно начисляет рейтинговые баллы России за участие в таких поединках. В настоящее время страна-террорист занимает 33 место и поднялась на две ступеньки по сравнению с предыдущим периодом.

Отметим, что донецкий Шахтер в рамках 8-го тура УПЛ сыграет с черкасским ЛНЗ. Поединок состоится в воскресенье, 5 октября и начнется в 18:00.