Донецький Шахтар оперативно відреагував на новину про можливу поїздку свого футболіста до Росії. Директор спортивного менеджменту "гірників" Віталій Хливнюк прокоментував виклик Дієго Арройо до збірної Болівії, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Шахтаря.

До теми Гравець Шахтаря отримав виклик у збірну на матч з Росією

Чи поїде гравець Шахтаря Арройо до Росії?

У заяві клубу повідомляється про домовленість з Федерацією футболу Болівії щодо участі Дієго Арройо у жовтневих матчах.

"Футбольний клуб Шахтар офіційно отримав виклик Дієго Арройо до національної збірної Болівії для участі у двох матчах. Після завершення поєдинку проти ФК ЛНЗ гравець приєднається до розташування національної команди.

Згідно з досягнутими домовленостями між клубом, футболістом та Федерацією футболу Болівії, Дієго візьме участь лише в одному матчі – проти збірної Йорданії. Після цього він повернеться до України й має прибути до Львова 11 жовтня.

Позиція клубу та самого гравця є узгодженою та чіткою: Дієго не вирушатиме до столиці держави-агресора і не братиме участі в запланованому там матчі", – йдеться у коментарі директора спортивного менеджменту Шахтаря.

Дієго Арройо / фото ФК Шахтар

Таким чином, Дієго Арройо зіграє за збірну Болівії 10 жовтня у матчі проти Йорданії, а до Москви "зелені" вирушать без нього. Поєдинок з Росією відбудеться 14 жовтня.

З ким грає збірна Росії товариські матчі?

Нагадаємо, що на початку 2022 року усі команди та збірні Росії відсторонили від міжнародних змагань. Такою була реакція ФІФА та УЄФА на неспровоковану агресію проти України.

Через відсутність офіційних матчів росіяни вже три роки грають товариські спаринги. У поєдинках проти Сирії, Куби, Гренади, Білорусі та інших "потужних" у футбольному сенсі збірних країна-агресор тішить своє самолюбство.

Варто зауважити, що ФІФА старанно нараховує рейтингові бали Росії за участь у таких поєдинках. На цей час країна-терорист займає 33 місце та піднялася на дві сходинки у порівнянні з попереднім періодом.

Зазначимо, що донецький Шахтар в рамках 8-го туру УПЛ зіграє з черкаським ЛНЗ. Поєдинок відбудеться у неділю, 5 жовтня та розпочнеться о 18:00.