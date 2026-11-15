Трансфер за 30 миллионов: Шахтер нацелился на еще одного бразильца

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Об этом сообщает журналист Фелипе Сильва на своей странице в социальной сети Х. Футболист также привлек внимание нескольких других клубов.

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Что известно о Лоренцо

Лоренцо привлек к себе внимание благодаря удачным выступлениям во втором дивизионе чемпионата Бразилии. Помимо Шахтера, за левым защитником Куябы следят ведущие клубы Бразилии, такие как Ботафого, Крузейро и Брагантино, а также португальский Фамаликан.

Ботафого уже начал интересоваться условиями возможного трансфера. В то же время руководство Куябы ожидает официальных предложений от заинтересованных клубов. Важно, что, по информации Сильвы, нынешний клуб Лоренцо не готов вступать в переговоры, если предложение за футболиста будет меньше 30 миллионов бразильских реалов (это примерно 5 миллионов евро).

Лоренцо успешно выступает в текущем сезоне чемпионата Бразилии. Он провел 28 матчей на профессиональном уровне и забил 3 гола. Кроме того, левый защитник начал получать вызовы в сборную Бразилии U-20.

Как Шахтер выступает в сезоне 2026/27

Подопечные Арда Турана пока лидируют в чемпионате Украины. Впрочем, по потерянным очкам они уступают Полиссу, поскольку команды сыграли разное количество матчей. В частности, в последнем туре перед международной паузой горняки сыграли вничью 0:0 а с Динамо.

В Лиге чемпионов Шахтер провел 4 матча. В первом туре горняки сыграли вничью 1:1 с ПСВ, а затем обыграли АЕК со счетом 3:1. Затем у оранжево-черных было 2 поражения. Подопечные Турана уступили Интеру – 0:1, а также Спортингу с тем же счетом .