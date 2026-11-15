Трансфер за 30 мільйонів: Шахтар націлився на ще одного бразильця

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Про це повідомляє журналіст Феліпе Сілва на своїй сторінці в соцмережі Х. Футболіст привернув увагу також кількох інших клубів.

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Що відомо про Лоренцо

Лоренцо привернув до себе увагу завдяки вдалим виступам у другому дивізіоні чемпіонату Бразилії. Крім Шахтаря за лівим захисником Куяби стежать провідні клуби Бразилії, як-от Ботафого, Крузейро та Брагантіно, а також португальський Фамалікан.

Ботафого вже почав цікавитись умовами потенційного трансферу. Разом із тим керівництво Куяби очікує на офіційні пропозиції від зацікавлених клубів. Важливо, що, за інформацією Сілви, нинішній клуб Лоренцо не готовий вступати в перемовини, якщо пропозиція за футболіста буде менша, ніж 30 мільйонів бразильських реалів (це приблизно 5 мільйонів євро).

Лоренцо вдало грає в поточному сезоні чемпіонату Бразилії. Він провів 28 матчів на професійному рівні та забив 3 голи. Крім того, лівий захисник почав отримувати виклику в збірну Бразилії U-20.

Як Шахтар грає в сезоні 2026/27

Підопічні Арда Турана наразі лідирують у чемпіонаті України. Утім за втраченими очками вони поступаються Поліссю, оскільки команди зіграли не однакову кількість матчів. Зокрема, в останньому турі перед міжнародною паузою "гірники" зіграли внічию 0:0 із Динамо.

У Лізі чемпіонів Шахтар провів 4 матчі. У першому турі "гірники" зіграли внічию 1:1 із ПСВ, потому переграли АЕК із рахунком 3:1. Потім у "помаранчево-чорних" було 2 поразки. Підопічні Турана поступились Інтеру – 0:1, а також Спортінгу з тим же рахунком.