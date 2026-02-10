Более 20 спортсменов: кто изображен на шлеме Гераскевича, который запретил МОК

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич провел тренировку на Олимпиаде-2026 в шлеме с портретами погибших украинских спортсменов. Он таким образом почтил память атлетов, убитых во время российского вторжения.

Владислав Гераскевич рассказал "Трибуне", что на его шлеме изображено более 20 погибших украинских спортсменов. Шлем создан для чествования их памяти.

Что произошло?

Позже МОК запретил использование этого шлема на тренировках и соревнованиях.

Гераскевич сообщил, что планирует обжаловать решение и и отстаивать право выступать на Олимпиаде в шлеме, который он выбрал.

На запрет использования шлема с фото погибших украинских спортсменов на Олимпиаде-2026 уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Кто изображен на шлеме Гераскевича?

По словам скелетониста, его шлем содержит портреты более 20 украинских спортсменов, которые погибли во время войны, среди них и дети.