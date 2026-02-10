Более 20 спортсменов: кто изображен на шлеме Гераскевича, который запретил МОК
- Украинский скелетонист Владислав Гераскевич почтил память погибших украинских спортсменов, нанося их портреты на свой шлем.
- МОК запретил использование этого шлема на Олимпиаде-2026, но Гераскевич планирует обжаловать это решение.
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич провел тренировку на Олимпиаде-2026 в шлеме с портретами погибших украинских спортсменов. Он таким образом почтил память атлетов, убитых во время российского вторжения.
Владислав Гераскевич рассказал "Трибуне", что на его шлеме изображено более 20 погибших украинских спортсменов. Шлем создан для чествования их памяти.
Что произошло?
Позже МОК запретил использование этого шлема на тренировках и соревнованиях.
Гераскевич сообщил, что планирует обжаловать решение и и отстаивать право выступать на Олимпиаде в шлеме, который он выбрал.
На запрет использования шлема с фото погибших украинских спортсменов на Олимпиаде-2026 уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
Кто изображен на шлеме Гераскевича?
По словам скелетониста, его шлем содержит портреты более 20 украинских спортсменов, которые погибли во время войны, среди них и дети.
Евгений Малышев, биатлонист;
Дмитрий Шарпар, фигурист;
Павел Ищенко, стронгмен;
Максим Галиничев, боксер;
Андрей Куценко, велогонщик;
Алексей Логинов, хоккеист;
Карина Бахур, кикбоксинг;
Никита Козубенко, прыжки в воду;
Роман Полищук, легкая атлетика;
Андрей Яременко, греко-римская борьба;
Тарас Шпук, тренер команды Invictus Games;
Федор Епифанов, фехтование;
Екатерина Троян, легкая атлетика;
Владимир Андрощук, легкая атлетика;
Алексей Хабаров, пулевая стрельба;
Дарья Курдель, танцы;
Иван Кононенко, актер и спортсмен.
Алина Перегудова (ребенок), тяжелая атлетика;
Екатерина Дяченко (ребенок), художественная гимнастика;
Виктория Ивашко (ребенок), дзюдо;
Мария Лебедь (ребенок), спортивные танцы;
Назар Зуй (ребенок), бокс.
Что было раньше?
Владислав Гераскевич, который нес флаг Украины на Олимпиаде-2026, уже получал от МОК предупреждение о возможных антивоенных акциях.
Украинский скелетонист ранее подал петицию о санкциях против российских спортсменов.