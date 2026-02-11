"Марионетки Путина": российский оппозиционер сделал громкое заявление о запрете шлема Гераскевича

Украинские спортсмены продолжают выступления на зимних Олимпийских играх-2026. Наша сборная представлена 46-ю спортсменами в 11-ти видах спорта.

Особенно в центре внимания в последнее время оказался скелетонист Владислав Гераскевич. Украинец постоянно напоминает миру о войне в Украине, что очень не нравится Международному олимпийскому комитету.

Что сказал Каспаров о МОК?

На первую свою тренировку на Олимпиаде Гераскевич вышел в "шлеме памяти". На нем изображены 24 спортсмена, которых Россия убила во время войны против Украины.

Однако МОК запретил Владиславу использовать этот аксессуар, назвав эту акцию "политической". Свое недовольство действиями организации выразил известный шахматист и российский оппозиционер Гарри Каспаров.

Бывший президент МОК Бах был марионеткой Путина и, похоже, даже гордился этим. Кажется, Ковентри настроена превзойти его в погоне за российскими деньгами,

– написал Каспаров у себя в соцсети X.

Отметим, что украинские спортсмены также массово раскритиковали МОК из-за этого запрета. Интересно, что Гераскевич на вторую тренировку все равно вышел в "шлеме памяти".

Скелетонист признался, что его могут дисквалифицировать с соревнования. Однако он все равно настроен надевать этот шлем в память о погибших спортсменах. Ранее Доминик Гашек высказал свое мнение относительно позиции МОК.

