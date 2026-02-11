"Маріонетки Путіна": російський опозиціонер зробив гучну заяву щодо заборони шолому Гераскевича

Українські спортсмени продовжують виступи на зимових Олімпійських іграх-2026. Наша збірна представлена 46-ма спортсменами у 11-ти видах спорту.

Особливо в центрі уваги останнім часом опинився скелетоніст Владислав Гераскевич. Українець постійно нагадує світові про війну в Україні, що дуже не подобається Міжнародному олімпійському комітету.

Що сказав Каспаров про МОК?

На перше своє тренування на Олімпіаді Гераскевич вийшов у "шоломі пам'яті". На ньому зображені 24 спортсмени, яких Росія вбила під час війни проти України.

Проте МОК заборонив Владиславу використовувати цей аксесуар, назвавши цю акцію "політичною". Своє незадоволення діями організації висловив відомий шахіст та російський опозиціонер Гаррі Каспаров.

Колишній президент МОК Бах був маріонеткою Путіна і, схоже, навіть пишався цим. Здається, Ковентрі налаштована перевершити його в гонитві за російськими грошима,

– написав Каспаров у себе в соцмережі X.

Зазначимо, що українські спортсмени також масово розкритикували МОК через цю заборону. Цікаво, що Гераскевич на друге тренування все одно вийшов у "шоломі пам'яті".

Скелетоніст зізнався, що його можуть дискваліфікувати зі змагання. Проте він все одно налаштований вдягати цей шолом в пам'ять про загиблих спортсменів. Раніше Домінік Гашек висловив свою думку щодо позиції МОК.

Скандали на зимових Олімпійських іграх-2026: що відомо?