Киевское Динамо плохо начало сезон 2025-2026. Подопечные Шовковского не только провалились в еврокубках, а еще и влипли в несколько скандальных историй, сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Виктора Вацко.
По теме Не вернулся из Польши, конфликтует с Шовковским: где сейчас Андрей Ярмоленко
Рассчитывает ли Шовковский на Ярмоленко?
Одной из них стал конфликт между тренером Александром Шовковским и лидером команды Андреем Ярмоленко. После матча против Кристал Пэлес в Лиге конференций вингер киевлян не вернулся в Украину.
Игрок покинул расположение клуба "по семейным обстоятельствам", тогда как Шовковский назвал это решение "странным". В конце концов в СМИ пишут, что тренер больше не видит Ярмоленко в команде.
Последние слова Шовковского свидетельствует о том, что тренер больше не рассчитывает на Андрея Ярмоленко. Подобная ситуация показывает, что в раздевалке Динамо не все в порядке, а ответственность за это лежит на главном тренере и его штабе,
– заявил Виктор Вацко.
Напомним, что слухи о ссоре между легендами клуба начали распространяться еще в августе. Тогда после провального матча с Пафосом Шовковский выразил недовольство отношением Ярмоленко к тренировкам и выгнал его с занятия.
Читайте также Между звездой Динамо и фанатом произошел спор на повышенных тонах: видео инцидента
Позже сам тренер опроверг информацию о конфликте, но очередная скандальная история подлила масла в огонь. В поточном сезоне Ярмоленко сыграл 11 матчей, не оформив ни одного результативного действия согласно Transfermarkt.
Динамо в сезоне 2025-2026
- Киевляне провалились в квалификации к еврокубкам, вылетев из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Обидчиками Динамо стали кипрский Пафос и израильский Маккаби Тель-Авив.
- В итоге киевляне стали участником основной стадии Лиги конференций. Там Динамо тартувало с поражения от Кристал Пэлес (0:2). Следующими соперниками команду будут Самсунспор, Зриньски, Омония, Фиорентина и Ноа.
- В чемпионате Украины 2025-2026 "бело-синие" также имеют проблемы. Динамо еще не проигрывало в УПЛ, но сыграло вничью в четырех из восьми матчей. Подопечные Шовковского идут вторыми, с отставанием от Шахтера в два очка.