Киевское Динамо не слишком удачно стартовало в текущем сезоне. Команда провалилась в еврокубках, теряет очки в УПЛ, а также попадает в различные скандальные истории, сообщает 24 Канал.

Есть ли конфликт между Ярмоленко и Шовковским?

Одной из них является конфликт между наставником Александром Шовковским и вингером Андреем Ярмоленко. Еще в августе начались распространяться слухи о напряженных отношениях между ними.

Согласно информации от Игоря Бурбаса, тренер киевлян в грубой форме выгнал с тренировки Ярмоленко перед матчем квалификации ЛЧ против Пафоса.

Шовковский якобы был недоволен самоотдачей футболиста. Однако тогда наставник киевлян опроверг эту информацию и заверил, что конфликта нет.

В команде всегда происходят какие-то события. Но чтобы им уделялось такое внимание и делались такие катастрофические выводы... Это уже ни на какую голову не налазит. Если бы все произошло так, как это показали, то, думаю, вы бы не увидели Андрея в стартовом составе на следующий матч. Мы с ним посмотрели на это все и улыбнулись,

– заявил Шовковский.

Однако в сентябре Ярмоленко редко попадал в основу команды. А в начале октября взорвалась новая громкая новость об Андрее. Оказалось, что игрок в одностороннем порядке покинул расположение клуба.

Почему Ярмоленко покинул сбор Динамо?

Сам Александр Шовковский рассказал, что вингер не вернулся в Украину после матча с Кристал Пэлес в Лиге конференций. Ярмоленко сослался на семейные проблемы и уехал из команды.

Отсутствие Ярмоленко? Это надо спросить у самого Андрея. После матча с Кристал Пэлес он подошел и сказал, что у него семейные проблемы, и вынужденно покинул расположение команды. Детали мне неизвестны. Хотя, на мой взгляд, это странно,

– рассказал тренер Динамо.



К слову, во время матча с Кристал Пелес лидер киевлян сорвался на скамейку запасных и выдал эмоциональный спич после своей замены. Но так и осталось неизвестно, кому именно адресовал слова вингер Динамо.

В конце концов информацию о конфликте между тренером и игроком подтвердил другой журналист Игорь Цыганык. Он остался недоволен тем, что Шовковский публично рассказал об этой истории.

Сам комментарий главного тренера был довольно странным. Конфликт есть и существует уже определенный период. Об этом уже все знают. Но сейчас можно было попытаться сохранить эту ситуацию в коллективе, а не выносить ее на осуждение публики. Но Шовковский это сделал. Зачем? Чтобы показать Ярмоленко не в самом светлом образе. То, что все происходит не очень корректно, – это факт,

– высказался журналист в выпуске Цыганык Live.

Где сейчас Ярмоленко?

Пока же место пребывания Андрея неизвестно. Шовковский заявил, что Ярмоленко не вернулся в Украину после матча в Лиге конференций 2 октября. Это означает, что игрок уехал из команды в Польшу.



Уже в воскресенье, 5 октября, Андрея не было в заявке на матч УПЛ против Металлиста 1925. Сам игрок не выходит на контакт и не комментирует скандал, тогда как и в клубе игнорируют эту ситуацию. К слову, экс-партнер Ярмоленко по Динамо Денис Бойко поддержал вингера.

Мне не нравится формулировка "покинул расположение команды". Наверняка, о чем-то там договорились. Не знаю, какие отношения у Шовковского с Ярмоленко, но как-то оно звучит не очень красиво. У любого человека могут быть семейные проблемы. Я очень долго знаю Андрея. Многие знают, какой он человек. Не думаю, что он мог просто так поехать куда-то отдохнуть,

– считает Бойко.

Стоит также отметить, что речи о незаконном выезде Ярмоленко нет. Андрей имеет троих детей, поэтому, скорее всего, может свободно пересекать границу, тогда как для большинства игроков требуется соответствующее разрешение от Минспорта на выезд в другие страны на матчи еврокубков или сборной.

