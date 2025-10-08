Київське Динамо погано розпочало сезон 2025-2026. Підопічні Шовковського не тільки провалились в єврокубках, а ще і влипли у кілька скандальних історій, повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Віктора Вацка.
До теми Не повернувся з Польщі, конфліктує з Шовковським: де зараз Андрій Ярмоленко
Чи розраховує Шовковський на Ярмоленка?
Однією з них став конфлікт між тренером Олександром Шовковським та лідером команди Андрієм Ярмоленком. Після матчу проти Крістал Пелес в Лізі конференцій вінгер киян не повернувся в Україну.
Гравець залишив розташування клубу "за сімейними обставинами", тоді як Шовковський назвав це рішення "дивним". Зрештою в ЗМІ пишуть, що тренер більше не бачить Ярмоленка в команді.
Останні слова Шовковського свідчить про те, що тренер більше не розраховує на Андрія Ярмоленка. Подібна ситуація показує, що в роздягальні Динамо не все гаразд, а відповідальність за це лежить на головному тренері та його штабі,
– заявив Віктор Вацко.
Нагадаємо, що чутки про сварку між легендами клубу почали розповсюджуватись ще у серпні. Тоді після провального матчу з Пафосом Шовковський висловив незадоволення ставленням Ярмоленка до тренувань та вигнав його з заняття.
Читайте також Між зіркою Динамо та фанатом сталася суперечка на підвищених тонах: відео інциденту
Пізніше сам тренер спростував інформацію про конфлікт, але чергова скандальна історія підлила масла у вогонь. У поточному сезоні Ярмоленко зіграв 11 матчів, не оформивши жодної результативної дії згідно з Transfermarkt.
Динамо в сезоні 2025-2026
- Кияни провалились у кваліфікації до єврокубків, вилетівши з Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Кривдниками Динамо стали кіпрський Пафос та ізраїльський Маккабі Тель-Авів.
- У підсумку кияни стали учасником основної стадії Ліги конференцій. Там Динамо тартувало з поразки від Крістал Пелес (0:2). Наступними суперниками команду будуть Самсунспор, Зріньскі, Омонія, Фіорентина та Ноа.
- В чемпіонаті України 2025-2026 "біло-сині" також мають проблеми. Динамо ще не програвало в УПЛ, але зіграло внічию у чотирьох з восьми матчів. Підопічні Шовковського йдуть другими, із відставанням від Шахтаря у два очки.