Тренер киевского Динамо побил горшки со звездным вингером. Шовковский пока не видит Ярмоленко частью команды.

Киевское Динамо плохо начало сезон 2025-2026. Подопечные Шовковского не только провалились в еврокубках, а еще и влипли в несколько скандальных историй, сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Виктора Вацко.

По теме Не вернулся из Польши, конфликтует с Шовковским: где сейчас Андрей Ярмоленко

Рассчитывает ли Шовковский на Ярмоленко?

Одной из них стал конфликт между тренером Александром Шовковским и лидером команды Андреем Ярмоленко. После матча против Кристал Пэлес в Лиге конференций вингер киевлян не вернулся в Украину.

Игрок покинул расположение клуба "по семейным обстоятельствам", тогда как Шовковский назвал это решение "странным". В конце концов в СМИ пишут, что тренер больше не видит Ярмоленко в команде.

Последние слова Шовковского свидетельствует о том, что тренер больше не рассчитывает на Андрея Ярмоленко. Подобная ситуация показывает, что в раздевалке Динамо не все в порядке, а ответственность за это лежит на главном тренере и его штабе,

– заявил Виктор Вацко.

Напомним, что слухи о ссоре между легендами клуба начали распространяться еще в августе. Тогда после провального матча с Пафосом Шовковский выразил недовольство отношением Ярмоленко к тренировкам и выгнал его с занятия.

Читайте также Между звездой Динамо и фанатом произошел спор на повышенных тонах: видео инцидента

Позже сам тренер опроверг информацию о конфликте, но очередная скандальная история подлила масла в огонь. В поточном сезоне Ярмоленко сыграл 11 матчей, не оформив ни одного результативного действия согласно Transfermarkt.

Динамо в сезоне 2025-2026