Конфликт в Динамо: Шовковский принял радикальное решение относительно Ярмоленко
- Тренер Динамо Александр Шовковский поссорился с вингером Андреем Ярмоленко.
- Наставник больше не рассчитывает на игрока, который покинул расположение команды.
Тренер киевского Динамо побил горшки со звездным вингером. Шовковский пока не видит Ярмоленко частью команды.
Киевское Динамо плохо начало сезон 2025-2026. Подопечные Шовковского не только провалились в еврокубках, а еще и влипли в несколько скандальных историй, сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Виктора Вацко.
По теме Не вернулся из Польши, конфликтует с Шовковским: где сейчас Андрей Ярмоленко
Рассчитывает ли Шовковский на Ярмоленко?
Одной из них стал конфликт между тренером Александром Шовковским и лидером команды Андреем Ярмоленко. После матча против Кристал Пэлес в Лиге конференций вингер киевлян не вернулся в Украину.
Игрок покинул расположение клуба "по семейным обстоятельствам", тогда как Шовковский назвал это решение "странным". В конце концов в СМИ пишут, что тренер больше не видит Ярмоленко в команде.
Последние слова Шовковского свидетельствует о том, что тренер больше не рассчитывает на Андрея Ярмоленко. Подобная ситуация показывает, что в раздевалке Динамо не все в порядке, а ответственность за это лежит на главном тренере и его штабе,
– заявил Виктор Вацко.
Напомним, что слухи о ссоре между легендами клуба начали распространяться еще в августе. Тогда после провального матча с Пафосом Шовковский выразил недовольство отношением Ярмоленко к тренировкам и выгнал его с занятия.
Читайте также Между звездой Динамо и фанатом произошел спор на повышенных тонах: видео инцидента
Позже сам тренер опроверг информацию о конфликте, но очередная скандальная история подлила масла в огонь. В поточном сезоне Ярмоленко сыграл 11 матчей, не оформив ни одного результативного действия согласно Transfermarkt.
Динамо в сезоне 2025-2026
- Киевляне провалились в квалификации к еврокубкам, вылетев из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Обидчиками Динамо стали кипрский Пафос и израильский Маккаби Тель-Авив.
- В итоге киевляне стали участником основной стадии Лиги конференций. Там Динамо тартувало с поражения от Кристал Пэлес (0:2). Следующими соперниками команду будут Самсунспор, Зриньски, Омония, Фиорентина и Ноа.
- В чемпионате Украины 2025-2026 "бело-синие" также имеют проблемы. Динамо еще не проигрывало в УПЛ, но сыграло вничью в четырех из восьми матчей. Подопечные Шовковского идут вторыми, с отставанием от Шахтера в два очка.