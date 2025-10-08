Тренер київського Динамо побив горщики із зірковим вінгером. Шовковський наразі не бачить Ярмоленка частиною команди.

Київське Динамо погано розпочало сезон 2025-2026. Підопічні Шовковського не тільки провалились в єврокубках, а ще і влипли у кілька скандальних історій, повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Віктора Вацка.

Чи розраховує Шовковський на Ярмоленка?

Однією з них став конфлікт між тренером Олександром Шовковським та лідером команди Андрієм Ярмоленком. Після матчу проти Крістал Пелес в Лізі конференцій вінгер киян не повернувся в Україну.

Гравець залишив розташування клубу "за сімейними обставинами", тоді як Шовковський назвав це рішення "дивним". Зрештою в ЗМІ пишуть, що тренер більше не бачить Ярмоленка в команді.

Останні слова Шовковського свідчить про те, що тренер більше не розраховує на Андрія Ярмоленка. Подібна ситуація показує, що в роздягальні Динамо не все гаразд, а відповідальність за це лежить на головному тренері та його штабі,

– заявив Віктор Вацко.

Нагадаємо, що чутки про сварку між легендами клубу почали розповсюджуватись ще у серпні. Тоді після провального матчу з Пафосом Шовковський висловив незадоволення ставленням Ярмоленка до тренувань та вигнав його з заняття.

Пізніше сам тренер спростував інформацію про конфлікт, але чергова скандальна історія підлила масла у вогонь. У поточному сезоні Ярмоленко зіграв 11 матчів, не оформивши жодної результативної дії згідно з Transfermarkt.

