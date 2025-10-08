Конфлікт у Динамо: Шовковський ухвалив радикальне рішення щодо Ярмоленка
- Тренер Динамо Олександр Шовковський посварився із вінгером Андрієм Ярмоленком.
- Наставник більше не розраховує на гравця, який залишив розташування команди.
Тренер київського Динамо побив горщики із зірковим вінгером. Шовковський наразі не бачить Ярмоленка частиною команди.
Київське Динамо погано розпочало сезон 2025-2026. Підопічні Шовковського не тільки провалились в єврокубках, а ще і влипли у кілька скандальних історій, повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Віктора Вацка.
Чи розраховує Шовковський на Ярмоленка?
Однією з них став конфлікт між тренером Олександром Шовковським та лідером команди Андрієм Ярмоленком. Після матчу проти Крістал Пелес в Лізі конференцій вінгер киян не повернувся в Україну.
Гравець залишив розташування клубу "за сімейними обставинами", тоді як Шовковський назвав це рішення "дивним". Зрештою в ЗМІ пишуть, що тренер більше не бачить Ярмоленка в команді.
Останні слова Шовковського свідчить про те, що тренер більше не розраховує на Андрія Ярмоленка. Подібна ситуація показує, що в роздягальні Динамо не все гаразд, а відповідальність за це лежить на головному тренері та його штабі,
– заявив Віктор Вацко.
Нагадаємо, що чутки про сварку між легендами клубу почали розповсюджуватись ще у серпні. Тоді після провального матчу з Пафосом Шовковський висловив незадоволення ставленням Ярмоленка до тренувань та вигнав його з заняття.
Пізніше сам тренер спростував інформацію про конфлікт, але чергова скандальна історія підлила масла у вогонь. У поточному сезоні Ярмоленко зіграв 11 матчів, не оформивши жодної результативної дії згідно з Transfermarkt.
Динамо в сезоні 2025-2026
- Кияни провалились у кваліфікації до єврокубків, вилетівши з Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Кривдниками Динамо стали кіпрський Пафос та ізраїльський Маккабі Тель-Авів.
- У підсумку кияни стали учасником основної стадії Ліги конференцій. Там Динамо тартувало з поразки від Крістал Пелес (0:2). Наступними суперниками команду будуть Самсунспор, Зріньскі, Омонія, Фіорентина та Ноа.
- В чемпіонаті України 2025-2026 "біло-сині" також мають проблеми. Динамо ще не програвало в УПЛ, але зіграло внічию у чотирьох з восьми матчів. Підопічні Шовковського йдуть другими, із відставанням від Шахтаря у два очки.