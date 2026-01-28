Шовковский сообщил, что является клиентом банка более 20 лет и пользуется VIP-обслуживанием, однако столкнулся с проблемами при перевыпуске карты. Об инциденте Шовковский подробно рассказал в соцсетях, завершив публикацию риторическими вопросами.

Что произошло у Шовковского с "ПриватБанком"?

Из-за отсутствия электроэнергии и сбоев системы идентификация затянулась, а приложение Приват24 оставалось недоступным более полутора часов, несмотря на звонки персонального банкира и обращения через VIP-контакт.

Я приходил в отделение лично. Какие еще доказательства моей личности нужны?

– высказался Шовковский.

Он также усомнился в ценности VIP-сервиса, отметив, что оставлять клиента с многолетней историей без доступа к средствам и без быстрой поддержки нельзя считать качественным обслуживанием.

Это не сервис – это пренебрежение,

– подытожил Шовковский в инстаграм.

Впрочем, позже Шовковский обновил пост, сообщив, что проблемы в конце концов были решены.

