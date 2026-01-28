Шовковський повідомив, що є клієнтом банку понад 20 років і користується VIP-обслуговуванням, проте зіткнувся з проблемами при перевипуску картки. Про інцидент Шовковський детально розповів у соцмережах, завершивши публікацію риторичними питаннями.

Що сталося у Шовковського з "ПриватБанком"?

Через відсутність електроенергії та збої системи ідентифікація затягнулася, а додаток Приват24 залишався недоступним понад півтори години, незважаючи на дзвінки персонального банкіра та звернення через VIP-контакт.

Я приходив у відділення особисто. Які ще докази моєї особистості потрібні?

– висловився Шовковський.

Він також засумнівався в цінності VIP-сервісу, зазначивши, що залишати клієнта з багаторічною історією без доступу до коштів і без швидкої підтримки не можна вважати якісним обслуговуванням.

Це не сервіс – це зневага,

– підсумував Шовковський в інстаграм.

Втім, пізніше Шовковський оновив пост, повідомивши, що проблеми врешті-решт були вирішені.

Що відомо про Шовковського?