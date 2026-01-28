"Это пренебрежение": Шовковский пожаловался, что его унизил "ПриватБанк"
- Александр Шовковский, бывший тренер Динамо, раскритиковал "ПриватБанк" из-за проблем с перевыпуском карты и недоступности Приват24.
- Шовковский усомнился в качестве VIP-обслуживания банка, но позже сообщил, что проблемы были решены.
Бывший главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский публично раскритиковал работу "ПриватБанка". Он рассказал об инциденте, который произошел с ним во время визита в отделение.
Шовковский сообщил, что является клиентом банка более 20 лет и пользуется VIP-обслуживанием, однако столкнулся с проблемами при перевыпуске карты. Об инциденте Шовковский подробно рассказал в соцсетях, завершив публикацию риторическими вопросами.
Что произошло у Шовковского с "ПриватБанком"?
Из-за отсутствия электроэнергии и сбоев системы идентификация затянулась, а приложение Приват24 оставалось недоступным более полутора часов, несмотря на звонки персонального банкира и обращения через VIP-контакт.
Я приходил в отделение лично. Какие еще доказательства моей личности нужны?
– высказался Шовковский.
Он также усомнился в ценности VIP-сервиса, отметив, что оставлять клиента с многолетней историей без доступа к средствам и без быстрой поддержки нельзя считать качественным обслуживанием.
Это не сервис – это пренебрежение,
– подытожил Шовковский в инстаграм.
Впрочем, позже Шовковский обновил пост, сообщив, что проблемы в конце концов были решены.
Что известно о Шовковском?
Александр Шовковский – легендарный украинский футболист, многолетний вратарь киевского Динамо и национальной сборной Украины.
Родился 5 января 1975 года в Киеве.
- Как свидетельствуют данные Transfermarkt, весь профессиональный игровой путь провел в составе Динамо (1993 – 2016), с которым неоднократно становился чемпионом Украины и обладателем национальных кубков. Шовковский является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей и одним из самых известных украинских голкиперов на международной арене.
После завершения игровой карьеры работал в тренерском штабе киевского Динамо.