Шовковский оказался в ситуации, как и тренеры перед ним, – Васильков об отставке из Динамо

Динамо 27 ноября проиграло Омонии в Лиге конфереций, после чего наставника команды Александра Шовковского отправили в отставку. Кроме наставника, киевлян покинул почти весь тренерский штаб.

Динамо объявило об отставке Шовковского сразу после еврокубковой игры. Эксперт Николай Васильков в комментарии 24 каналу высказался об отставке наставника киевлян.

Что Васильков сказал об отставке Шовковского из Динамо?

Он заявил, что все шло к отставке Шовковского. из Динамо. По его мнению, все равно главного тренера бы уволили или сейчас, или позже.

Васильков отметил, что кризис в коллективе и в целом в Динамо появился раньше. Однако определенные результаты, в частности беспроигрышная серия на внутренней арене, "замыливали глаза" на проблемы клуба.

Он (Шовковский – 24 канал) поработал свое время так, как и работают в Динамо тренеры – примерно два или три сезона. Я безусловно понимаю, что Саша знал, куда он идет и с чем столкнется, возможно, он лелеял определенные надежды на то, что ему удастся что-то изменить именно в функционировании клуба. Однако он оказался в подобной ситуации, как и тренеры перед ним. Все специалисты, которые работали в Динамо, прошли такой же путь, поэтому ясно, что отставка сейчас – это логично,

– сказал Васильков.

После отставки Шовковского исполняющим обязанности главного тренера стал Игорь Костюк, который работает в Динамо U-19. Васильков считает, что специалист будет тренировать взрослую команду пока клуб не найдет кандидата на эту должность.

Что Васильков сказал о назначении Костюка?

Эксперт заявил, что у него не будет большого давления на международной арене и матчей с топ-клубами в чемпионате Украины согласно календарю. А благодаря играм с командами из низа турнирной таблицы появятся результаты.

Васильков не исключает, что на этом фоне Костюку могут предложить полноценную работу главным тренером. Он заявил, что на месте бы специалиста отказался от наставничества во взрослой команде на долгий срок.

Он имеет стабильное и хорошее реноме успешного тренера в Динамо U-19, а стать главным тренером первой команды, это означает подставить самого себя под удар и потерять лицо. Ведь очевидно, что была не только проблема Шовковского, как все говорят, это также проблема функционирования клуба, выстраивания долгосрочных стратегий и ресурсов,

– высказался эксперт.

Васильков рассказал, что Костюку дальше стоит вернуться в молодежную команду киевского клуба.

"Был бы я Костюком, я бы согласился на временное исполнение обязанностей, но потом вернулся бы обратно в достаточно уютное место, где по-прежнему успешно бы выполнял свою работу. Об этом говорит количество исполнителей, которых он воспитал. Однако, как обернется – неизвестно, поскольку собственные амбиции часто берут верх", – сказал Васильков.

Возглавит ли Динамо иностранный тренер?

Эксперт также поделился мыслями о том, стоит ли Динамо пригласить иностранного специалиста на должность главного тренера.

"Я не верю в нормального иностранного тренера в Динамо. Он бы давно появился, если бы они хотели этого. В Динамо все устроено так, что нормальному иностранному специалисту трудно работать, поскольку в клубе есть всевозможные "темы" на которые бы не согласился специалист из-за рубежа", – резюмировал эксперт.

Почему Шовковского уволили из Динамо?