Шовковський опинився у ситуації, як і тренери перед ним, – Васильков про відставку з Динамо

Динамо 27 листопада програло Омонії у Лізі конферецій, після чого наставника команди Олександра Шовковського відправили у відставку. Окрім наставника, киян покинув майже весь тренерський штаб.

Динамо оголосило про відставку Шовковського відразу після єврокубкової гри. Експерт Микола Васильков у коментарі 24 каналу висловився про відставку наставника киян.

Що Васильков сказав про відставку Шовковського з Динамо?

Він заявив, що все йшло до відставки Шовковського. з Динамо. На його думку, все одно головного тренера б звільнили або зараз, або пізніше.

Васильков наголосив, що криза у колективі та в цілому у Динамо з'явилася раніше. Проте певні результати, зокрема безпрограшна серія на внутрішній арені, "замилювали очі" на проблеми клубу.

Він (Шовковський – 24 канал) попрацював свій час так, як і працюють в Динамо тренери – приблизно два або три сезони. Я безумовно розумію, що Сашко знав, куди він йде та з чим стикнеться, можливо, він плекав певні надії на те, що йому вдасться щось змінити саме у функціонуванні клубу. Проте він опинився у подібній ситуації, як і тренери перед ним. Усі спеціалісти, які працювали в Динамо, пройшли такий же шлях, тому ясно, що відставка зараз – це логічно,

– сказав Васильков.

Після відставки Шовковського виконуючим обов'язки головного тренера став Ігор Костюк, який працює в Динамо U-19. Васильков вважає, що спеціаліст буде тренувати дорослу команду поки клуб не знайде кандидата на цю посаду.

Що Васильков сказав про призначення Костюка?

Експерт заявив, що в нього не буде великого тиску на міжнародній арені та матчів з топ-клубами у чемпіонаті України згідно з календарем. А завдяки іграм з командами із низу турнірної таблиці з'являться результати.

Васильков не виключає, що на цьому тлі Костюку можуть запропонувати повноцінну роботу головним тренером. Він заявив, що на місці б спеціаліста відмовився від наставництва у дорослій команді на довгий термін.

Він має стабільне та гарне реноме успішного тренера в Динамо U-19, а стати головним тренером першої команди, це означає підставити самого себе під удар та втратити обличчя. Адже очевидно, що була не тільки проблема Шовковського, як усі говорять, це також проблема функціонування клубу, вибудови довгострокових стратегій та ресурсів,

– висловився експерт.

Васильков розповів, що Костюку далі варто повернутися в молодіжну команду київського клубу.

"Був би я Костюком, я б погодився на тимчасове виконання обов'язків, але потім повернувся б назад у достатньо затишне місце, де як і раніше успішно б виконував свою роботу. Про це говорить кількість виконавців, яких він виховав. Проте, як обернеться – невідомо, оскільки власні амбіції часто беруть гору", – сказав Васильков.

Чи очолить Динамо іноземний тренер?

Експерт також поділився думками про те, чи варто Динамо запросити іноземного спеціаліста на посаду головного тренера.

"Я не вірю в нормального іноземного тренера у Динамо. Він би давно з’явився, якби вони хотіли цього. В Динамо все влаштовано так, що нормальному іноземному фахівцю важко працювати, оскільки у клубі є усіляки "тєми" на які б не погодився спеціаліст з-за кордону", – резюмував експерт.

Чому Шовковського звільнили з Динамо?