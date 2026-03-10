"Это несправедливо": Магучих выразила категорическую позицию относительно конфликта Гераскевича с Бубкой
- Ярослава Магучих поддержала Владислава Гераскевича в его конфликте с Сергеем Бубкой.
- Украинка отметила роль скелетониста в объединении украинцев.
Сергей Бубка остается одним из самых скандальных представителей украинского спорта. Бывший легкоатлет опозорил себя противоречивой гражданской позицией.
Вопросы по Бубке возникли после скандальной дисквалификации Владислава Гераскевича на зимней Олимпиаде-2026, сообщает Жорстка атлетика. Тогда скелетонисту запретили выступать в "шлеме памяти".
Что Магучих думает о Гераскевиче?
На нем были изображены 24 спортсмена, которых Россия убила во время войны против Украины. Международный олимпийский комитет не позволил Гераскевичу выступать в нем и отстранил от соревнований.
Тогда Бубка не вступился за Владислава, хотя является представителем Украины в Исполкоме МОК. После этого немало спортсменов стали на защиту Сергея, среди них был и Александр Усик.
Свое мнение относительно этого скандала высказала и Ярослава Магучих. Олимпийская чемпионка наоборот поддержала Гераскевича и отметила его роль в единстве украинцев.
У меня давняя и устойчивая позиция относительно Бубки. А относительно Гераскевича, то он снова объединил всех украинцев. Это очень несправедливо, когда не позволяют нести память об атлетах, погибших, и называют это политическим жестом. Это наша память о людях, которые отдали жизнь. Когда спортсменам других стран позволяют выходить с фотографиями, а украинцам – нет, то ты чувствуешь несправедливость. Поэтому я на самом деле очень благодарна Владиславу Гераскевичу за позицию. Это настоящая позиция украинца,
– высказалась Магучих.
Напомним, что Гераскевич призвал депутатов лишить Сергея Бубку звания Героя Украины. Среди тех, кто стал на защиту легкоатлета, был и Василий Ломаченко, который известен своей пророссийской позицией.
Что известно о скандалах с Бубкой?
- Спортсмен был одним из лучших легкоатлетов мира. Уроженец Луганска специализировался на прыжках с шестом и достиг в этой дисциплине наивысших достижений.
- В 1988 году Бубке покорилось "золото" на Олимпиаде в Сеуле. А в 1994-м украинец побил рекорд самого высокого прыжка, покорив отметку 6,14 метра. Этот рекорд держался вплоть до 2020 года.
- Гражданская позиция Бубки остается неприемлемой для многих украинцев. С 2005 по 2022 годы Сергей был председателем НОК Украины и покинул пост только после начала полномасштабной войны.
- Кроме того, в 2022-м экс-спортсмен выехал из Украины в статусе беженца, поселившись во Франции. Бубка не комментирует вопрос войны в Украине и не оказывает давление на Россию, опасаясь назвать ее страной-агрессором.
- А позже издание Bihus.info опубликовало расследование о бизнесе Бубки. Оказалось, что одна из компаний. которая принадлежит Сергею и его брату, зарегистрирована на оккупированных Россией территории и обеспечивает горючим армию россиян.