Усик звонил Шевченко, чтобы решить один вопрос и избежать скандала

Украинский футбол накрыла волна судейских скандалов в 2026 году. Кульминацией стал матч между Полесьем и Динамо в рамках 19-го тура УПЛ.

Житомирцы уступили со счетом 1:2, но матч ознаменовался несколькими ошибочными решениями бригады арбитров. Как сообщает журналист Игорь Бурбас, Полесье занялось вопросом честного арбитража в последнее время.

По его информации, в ситуацию вмешался даже Александр Усик, который является давним фанатом "волков". Недавно боксер стал вице-президентом Полесья, о чем сообщил официальный сайт клуба.

Однако за неделю до матча с Динамо Усик уже помог житомирцам в вопросе арбитража. Игорь Бурбас рассказал, что Александр имел телефонный разговор с президентом УАФ Андреем Шевченко.

Боксер позвонил легенде Динамо по просьбе президента Полесья Геннадия Буткевича. Произошло это накануне игры 18-го тура против ЛНЗ, с которым Полесье бреется за первые места в УПЛ.

Усик попросил Шевченко обеспечить честное и незаангажированное судейство в матче в Черкассах. В конце концов этот звонок имел результат, поскольку арбитр Александр Афанасьев отработал без ошибок.

Что произошло в матче Полесье – Динамо?

Полесье тот матч выиграло со счетом 3:1. А вот перед игрой против Динамо Усик не звонил Шевченко по информации Бурбаса. По мнению журналиста, это повлияло на то, что игра запомнилась плохим судейством.

В том матче бригада Балакина не засчитала "чистый" гол Полесья, зафиксировав якобы фол на Бражке в центре поля. Позже судья не показал красную карточку Кристиану Биловару за опасную игру прямой ногой.

Еще несколько эпизодов того матча были также спорными с точки зрения решений Балакина и его команды. Интересно, что на 20 и 21 туры УПЛ Николай и его бригада уже не получили назначений от УПЛ.

