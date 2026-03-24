Усик звонил Шевченко, чтобы решить один вопрос и избежать скандала
- Александр Усик позвонил Андрею Шевченко перед матчем между Полесьем и ЛНЗ.
- Боксер имел просьбу к президенту УАФ относительно судейства в игре.
Украинский футбол накрыла волна судейских скандалов в 2026 году. Кульминацией стал матч между Полесьем и Динамо в рамках 19-го тура УПЛ.
Житомирцы уступили со счетом 1:2, но матч ознаменовался несколькими ошибочными решениями бригады арбитров. Как сообщает журналист Игорь Бурбас, Полесье занялось вопросом честного арбитража в последнее время.
О чем говорили Усик и Шевченко?
По его информации, в ситуацию вмешался даже Александр Усик, который является давним фанатом "волков". Недавно боксер стал вице-президентом Полесья, о чем сообщил официальный сайт клуба.
Однако за неделю до матча с Динамо Усик уже помог житомирцам в вопросе арбитража. Игорь Бурбас рассказал, что Александр имел телефонный разговор с президентом УАФ Андреем Шевченко.
Боксер позвонил легенде Динамо по просьбе президента Полесья Геннадия Буткевича. Произошло это накануне игры 18-го тура против ЛНЗ, с которым Полесье бреется за первые места в УПЛ.
Усик попросил Шевченко обеспечить честное и незаангажированное судейство в матче в Черкассах. В конце концов этот звонок имел результат, поскольку арбитр Александр Афанасьев отработал без ошибок.
Что произошло в матче Полесье – Динамо?
Полесье тот матч выиграло со счетом 3:1. А вот перед игрой против Динамо Усик не звонил Шевченко по информации Бурбаса. По мнению журналиста, это повлияло на то, что игра запомнилась плохим судейством.
В том матче бригада Балакина не засчитала "чистый" гол Полесья, зафиксировав якобы фол на Бражке в центре поля. Позже судья не показал красную карточку Кристиану Биловару за опасную игру прямой ногой.
Еще несколько эпизодов того матча были также спорными с точки зрения решений Балакина и его команды. Интересно, что на 20 и 21 туры УПЛ Николай и его бригада уже не получили назначений от УПЛ.
Как Полесье проводит сезон 2025 – 2026?
- Прошлый сезон житомирцы завершили на четвертом месте в УПЛ. Это позволило им получить путевку в квалификацию Лиги конференций.
- Летом команду возглавил Руслан Ротань, который сумел добыть первые еврокубковые победы для Полесья в истории. Команда из Житомира прошла Санта-Колому из Андорры и Пакш из Венгрии.
- Однако попасть в основную стадию соревнования "волкам" не удалось. В последнем раунде квалификации Полесье дважды проиграло итальянской Фиорентине (0:3, 2:3).
- В чемпионате Украины Полесье номинально борется за чемпионство, но является аутсайдером в этой гонке. После 21-го тура "волки" занимают третье место. Отставание от лидеров ЛНЗ и Шахтера составляет пять баллов.
- При этом у дончан еще есть матч в запасе. Зато Динамо скортило отставание от Полесья до одного очка. Также подопечные Ротаня неожиданно вылетели из Кубка Украины, разгромно уступив Руху в 1/16 финала (0:3).