Общественный активист и волонтер Сергей Стерненко раскритиковал экс-чемпиона мира Василия Ломаченко. Известному спортсмену позволяют свободно выезжать из Украины несмотря на его пророссийские взгляды.

Известный блогер и волонтер Сергей Стерненко выразил удивление действиям государства в отношении Василия Ломаченко. По мнению активиста, бывшему боксеру следовало бы запретить свободный выезд за границу, пишет 24 Канал со ссылкой на "Бомбардир".

Читайте также "Он – вата": украинский боксер искренне высказался об Усике и Ломаченко

Почему Стерненко требует наказать Ломаченко?

Сергей Стерненко до сих пор не может простить Василию Ломаченко публикацию в фейсбуке, где экс-чемпион мира в трех весовых категориях побоялся назвать виновников обстрела его школы в Белгород-Днестровском. Кроме того, волонтер вспомнил зашквары своего земляка с объятиями друзей Кадырова и пророссийские сообщения в социальных сетях.

Поэтому Стерненко призвал руководство государства ограничить Ломаченко выезд за границу из-за его антиукраинской позиции.

Василий Ломаченко не должен выезжать за границу, какие у него основания? Запретите это. Странно, что ему до сих пор позволяют летать в США и появляться на видео с людьми Кадырова во время войны. Он до сих пор не убрал со страницы ролик с благодарностью "вежливым людям" под российскими флагами. Ломаченко сделал свой выбор – и это выбор не в пользу Украины,

– сказал Стерненко.

Общественный деятель отметил, что во время войны не может быть позиция посередине, когда гражданин Украины не может сказать, кто нанес удар по родному городу (Белгород-Днестровскому – 24 Канал). Стерненко убежден, что Ломаченко безразлично на людей, которые погибают от ударов россиян.

Справка. В 2023 году Василий Ломаченко посетил турнир UFC в Лас-Вегасе. Там он тепло обнимался с российским бойцом UFC Исламом Махачевым, являющимся другом Рамзана Кадырова.

Чем занимается сейчас Ломаченко?