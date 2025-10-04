Обнимался с кентами Кадырова: Стерненко призвал запретить Ломаченко выезд из Украины
- Сергей Стерненко призвал запретить Василию Ломаченко выезд из Украины из-за его пророссийских взглядов и действий.
- Ломаченко завершил карьеру боксера в июне, имея 18 побед в 21 поединке, и недавно был замечен на боксерском турнире в Измаиле.
Общественный активист и волонтер Сергей Стерненко раскритиковал экс-чемпиона мира Василия Ломаченко. Известному спортсмену позволяют свободно выезжать из Украины несмотря на его пророссийские взгляды.
Известный блогер и волонтер Сергей Стерненко выразил удивление действиям государства в отношении Василия Ломаченко. По мнению активиста, бывшему боксеру следовало бы запретить свободный выезд за границу, пишет 24 Канал со ссылкой на "Бомбардир".
Почему Стерненко требует наказать Ломаченко?
Сергей Стерненко до сих пор не может простить Василию Ломаченко публикацию в фейсбуке, где экс-чемпион мира в трех весовых категориях побоялся назвать виновников обстрела его школы в Белгород-Днестровском. Кроме того, волонтер вспомнил зашквары своего земляка с объятиями друзей Кадырова и пророссийские сообщения в социальных сетях.
Поэтому Стерненко призвал руководство государства ограничить Ломаченко выезд за границу из-за его антиукраинской позиции.
Василий Ломаченко не должен выезжать за границу, какие у него основания? Запретите это. Странно, что ему до сих пор позволяют летать в США и появляться на видео с людьми Кадырова во время войны. Он до сих пор не убрал со страницы ролик с благодарностью "вежливым людям" под российскими флагами. Ломаченко сделал свой выбор – и это выбор не в пользу Украины,
– сказал Стерненко.
Общественный деятель отметил, что во время войны не может быть позиция посередине, когда гражданин Украины не может сказать, кто нанес удар по родному городу (Белгород-Днестровскому – 24 Канал). Стерненко убежден, что Ломаченко безразлично на людей, которые погибают от ударов россиян.
Справка. В 2023 году Василий Ломаченко посетил турнир UFC в Лас-Вегасе. Там он тепло обнимался с российским бойцом UFC Исламом Махачевым, являющимся другом Рамзана Кадырова.
Чем занимается сейчас Ломаченко?
- Напомним, что в начале июня 2025 года Василий Ломаченко официально объявил о завершении карьеры. Боксер покинул профессиональный ринг в статусе чемпиона IBF и IBO.
- Свой последний бой Ломаченко провел в мае 2024 года, когда победил экс-абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа. По данным BoxRec, боксер из Украины одержал 18 побед в 21 поединке на профи-ринге.
- Недавно Ломаченко заметили на боксерском турнире в Измаиле. Болельщики увидели изменения во внешности бывшего чемпиона, который сменил прическу и заметно поправился.